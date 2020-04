Los delanteros que llegaron a Chivas de Guadalajara para intentar ocupar el vacío que dejó Chicharito Hernández

Javier "Chicharito" Hernández, delantero formado en las Fuerzas Básicas de las Chivas de Guadalajara, con su salida a Europa dejó un hueco que costó mucho trabajo tapar en la plantilla de los tapatíos y recordamos a sus predecesores en el redil, cuando se cumplen cinco años de uno de los goles más trascendentales de su exitosa carrera y que anotó con el Real Madrid en la UEFA Champions League 2015.

El actual atacante del LA Galaxy en la Major League Soccer quizás no hizo mucha historia en el club rojiblanco, pero el vacío que dejó en la nómina rojiblanca fue difícil de llenar, debido a que se apostó por jóvenes de la cantera que no estaban listos para el reto, o que no supieron manejar la presión que implicaba estar como centro delantero del club tapatío.

"Chicharito" salió de Chivas hace una década al futbol europeo

El Rebaño Sagrado quedó pendiente de visitar al club Querétaro en una próxima fecha (11) del Torneo de Clausura 2020 de la Liga MX, que se desconoce la fecha de realización y se reanudará tras la suspensión del campeonato por la alerta sanitaria en la nación, debido a la pandemia mundial por el coronavirus o Covid-19.

Los delanteros de Chivas que llegaron después de Chicharito ��https://t.co/FZJLAIjNGY — Futbol Picante (@futpicante) April 22, 2020

Las redes sociales se han convertido en estos días de aislamiento voluntario, en una vía de escape y distracción para los aficionados al futbol durante esta cuarentena que desde el 20 de abril es obligatoria en Jalisco, debido a la pandemia mundial que ha ocasionado una alerta sanitaria en la nación por el coronavirus o Covid-19 y así se han aprovechado para entretener a los tapatíos.

Te presentamos una lista con los futbolistas que precedieron a Javier Hernández en el puesto de atacante en Chivas, luego de emigrar al futbol europeo a escribir su historia como delantero mexicano y en la marcó goles como el que le anotó al Atlético de Madrid en la vuelta de los cuartos de final de la Champions en 2015.