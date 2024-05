10bet opiniones Nuestra valoración 10bet bono de bienvenida 100% de tu primer depósito hasta $3.000 MXN. Mercados de apuesta 4.5/5 Cuotas 4/5 10bet streaming en directo Sin servicio 10bet app móvil 4.5/5 10bet métodos de pago 5/5 Atención al cliente 5/5 Puntuación media 4.6/5 Regístrate

Bonos de bienvenida 10bet

Empezamos 10bet opiniones con las promociones de bienvenida de la casa de apuestas. El operador ofrece principalmente un bono de bienvenida con la primera recarga. La bonificación se puede usar para la sección de apuestas deportivas y para jugar en casino.

Promoción Descripción Reclama el bono Bono de bienvenida 10bet Deportes Duplica tu primera recarga hasta $3.000 MXN Regístrate Bono de bienvenida 10bet Casino Duplica tu primera recarga hasta $3.000 MXN Regístrate

Bono de bienvenida 10bet Deportes

El 10bet bono de bienvenida te ofrece el 100% de tu primer depósito en la plataforma hasta un monto máximo de $3.000 MXN. Si te interesa reclamarlo, haz clic en el enlace de esta página y completa el 10bet registro. Después solo tendrás que aceptar la recepción del bono y depositar al menos $100 MXN para activarlo y empezar a apostar.

Es conveniente que sepas que ese saldo promocional de la bonificación no se puede retirar, sino que deberás convertirlo en dinero real a través de una serie de requisitos. Estos son los términos y condiciones que se aplican:

Se exige una recarga mínima de $100 MXN para activar el bono de bienvenida 10bet Deportes.

El rollover es de x3. Es decir, debes apostar 3 veces su valor más el valor de tu depósito.

Las cuotas mínimas para apostar el bono son de +100 (2.00).

Apuestas de Sistema, apuestas Yanki, apuestas opuestas, apuestas incrementadas, apuestas recuperadas (cash out), apuestas canceladas y apuestas en deportes virtuales están excluidas.

Tienes 30 días para cumplir los requisitos del rollover.

Bono de bienvenida 10bet Casino

El 10bet bono de bienvenida casino también duplica tu primer depósito hasta $3.000 MXN. Es decir, si por ejemplo recargas tu cuenta con $1.900 MXN, 10bet te recargará $1.900 MXN adicionales. En total, $3.800 MXS se añadirán a tu saldo para jugar en la plataforma de apuestas deportivas, casino y casino en vivo.

Si quieres activar este bono, accede a 10bet México a través del enlace que te brindamos y regístrate. Despúes, acepta la recepción del bono de bienvenida y deposita al menos 100 pesos mexicanos. Recibirás el 100% de tu depósito hasta 3.000 pesos mexicanos.

Las ganancias que generes con el saldo del bono van ligadas a estos requisitos:

Es necesario jugar el saldo del bono más el monto del depósito un mínimo de 30 veces para liberar las ganancias.

El bono da derecho a ganar como máximo 5,000 MXN.

Las apuestas realizadas sobre Slots, Video Bingo y Scratch Cards contribuyen un 100% para los requisitos de apuesta. Blackjack y Ruleta contribuyen un 5% para los requisitos de apuesta. Video Poker, Baccarat, y todos los demás juegos no contribuyen.

Dispones de 30 días para liberar el bono.

La recarga mínima para activar la promoción es de 100 pesos mexicanos.

10bet opiniones: mercados y deportes disponibles

Una de las principales ventajas de 10bet México es su excelente catálogo de deportes y eventos deportivos que cubre. Hay cabida para 40 deportes entre los que se recogen disciplinas populares, como el fútbol, el béisbol o el basquetbol, pero también deportes minoritarios, como los eSports o el waterpolo.

Algunos de los torneos más populares para apostar en la bookie son estos: Champions League, Europa League, Copa Libertadores, Liga MX, NBA, MLB, MLS, NFL, WNBA, ACB, Roland Garros, US Open.

En cuanto a los tipos de apuestas incluidos, se pueden encontrar mercados hándicap, apuestas simples, apuestas parlay o combinadas, apuestas en vivo, pronósticos 1X2, MVP, apuestas doble oportunidad, etc. Además, la función Cashout está disponible, así como el Creador de Apuestas.

Cuotas en 10bet México

Para dar nuestras 10bet opiniones acerca de los momios que se ofrecen en el operador, los hemos evaluado con un ejemplo real. Hemos seleccionado la final de la Champions League y hemos comparado las cuotas de 10bet con las de sus competidores.

Los momios que se ofrecen en 10bet México son estos:

Victoria para el Borussia Dortmund: 4.80

Empate: 4.15

Victoria para el Real Madrid: 1.65

En la imagen aparecen las cuotas en formato americano, pero las hemos convertido a formato decimal para compararlas fácilmente con las cuotas de bet365 México y Coolbet México.

Estas son las cuotas que se ofrecen en bet365 México:

Victoria para el Borussia Dortmund: 4.75

Empate: 4.20

Victoria para el Real Madrid: 1.65

Las cuotas que se ofrecen en Coolbet México son estas:

Victoria para el Borussia Dortmund: 5.20

Empate: 4.20

Victoria para el Real Madrid: 1.67

Al compararlos, vemos que Coolbet México ofrece momios ligeramente superiores, mientras que 10bet y bet365 se sitúan a la par.

10bet opiniones: apuestas en vivo y servicio de streaming

No podemos dar nuestras 10bet opiniones sobre el servicio de TV streaming, ya que esta función no se encuentra disponible en la plataforma por el momento. No sabemos si el operador implementará esta opción en el futuro, pero ciertamente sería una ventaja añadida para los usuarios.

La sección de apuestas en vivo 10bet México es muy completa. Tiene una cobertura de eventos deportivos excelente y ofrece decenas de partidos para apostar en directo cada día. Como no podía ser de otra forma en este país, la estrella de apuestas en vivo 10bet es el fútbol con una especial dedicación a la Liga MX y Liga MX femenil. También se cubren apuestas en vivo de partidos de la NBA, boxeo o e-Fútbol, entre otros.

10bet app móvil

La aplicación móvil 10bet está disponible para dispositivos que funcionan con sistema operativo iOS y Android. Las 10bet opiniones que hemos consultado sobre su facilidad de uso y funcionalidad son positivas, aunque los usuarios echan en falta un apartado para ver partidos en directo.

El diseño es sofisticado y los menús están ordenados de manera que se puede acceder rápidamente a las principales ligas y competiciones. La sección de Casino también está accesible desde la app 10bet.

Métodos de pago en 10bet México

Uno de los apartados que consigue una puntuación de 5 sobre 5 en nuestras 10bet opiniones es el de los métodos de pago disponibles. El operador cuenta con un abanico amplio de formas de pago para depositar y retirar.

Para depositar se ofrecen varias vías: tarjetas de débito y crédito (Visa y Mastercard), depósitos en efectivo (OXXO Pay y PayCash), transferencia bancaria (Spei y Codi), billeteras electrónicas (Todito Cash, Astropay, MuchBetter) y criptomonedas.

Retirar es posible a través de transferencia bancaria (Spei), billeteras electrónicas (Astropay, MuchBetter), y criptomonedas.

La cantidad mínima que la casa de apuestas establece para depositar y retirar es de $100 MXN. Y una cosa interesante es que si te conviertes en miembro del programa de lealtad de 10bet puedes optar a retiros más rápidos.

10bet opiniones sobre la atención al cliente

La casa de apuestas no solo ofrece un chat en vivo disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sino que también atiende a los usuarios por vía telefónica.

Acceder al chat y hablar con un agente es tan sencillo como hacer clic sobre el icono de chat de color verde de la parte de abajo de la pantalla. Si prefieres hablar con un agente por teléfono, llama al +52 334 16 10 792. También puedes escribir tu consulta al correo electrónicosoporte@10bet.mx.

Otra de las grandes ventajas que convierten al equipo de soporte 10bet México en extraordinario es el servicio de soporte premium disponible para los miembros del programa de fidelidad de 10bet. Por todos estos motivos mencionados, este apartado se lleva la máxima puntuación en nuestras 10bet opiniones.

10bet opiniones: veredicto final

La valoración global de la casa de apuestas 10bet México es buena, con un 4.6 sobre 5.

El operador destaca sobre todo en las opciones pago que ofrece y en un servicio de atención al cliente de gran calidad. Su cobertura de mercados de apuestas y el funcionamiento de la app móvil 10bet también son excelentes.

En cuanto a aspectos a mejorar, podríamos citar el servicio de streaming en directo, actualmente inactivo, y las cuotas, que podrían ser más altas.

En general, nuestras 10bet opiniones sobre el operador son muy positivas, y creemos que es una casa de apuestas 100% recomendable si te encuentras en México y tienes más de 18 años.

Nos gusta No nos gusta Servicio de atención al cliente Sin función de streaming en directo Variedad de métodos de pago Cuotas no demasiado altas Cobertura de mercados de apuestas

FAQs

Para finalizar esta reseña con nuestras 10bet opiniones, te mostramos algunas de las dudas más frecuentes entre los jugadores mexicanos.

¿Cómo puedo apuntarme al programa de fidelidad 10bet?

10bet te da la posibilidad de formar parte del programa de lealtad cuando lleves al menos 30 días registrado en la casa de apuestas. En este momento, podrás apuntarte desde el menú de tu cuenta de usuario. Este programa te da la posibilidad de ir ascendiendo de nivel y ganando recompensas a medida que acumulas puntos.

¿10bet es confiable?

Sí, jugar en 10bet es completamente legal y seguro. El operador de apuestas deportivas y casino cuenta con permiso de la SEGOB y está regulado en territorio mexicano. Además, 10bet dispone de protocolos de seguridad en su plataforma para proteger los datos de los usuarios.

¿Hay un 10bet bono de bienvenida sin depósito?

En este momento, 10bet no ofrece un bono de bienvenida por registro. El bono de bienvenida se activa con un depósito de al menos $100 MXN y te ofrece hasta $3.000 MXN extras. Sin embargo, te recomendamos que permanezcas atento a las promociones del operador porque las actualiza a menudo.