Una de las casas de apuestas más completas en México es Coolbet porque además de contar con variados mercados de apuestas, en Coolbet métodos de pago no faltan.

El depósito de dinero y retiro se realiza de manera simple, sin tasas de comisión, por lo que facilita las transacciones. En esta guía, presentamos los principales Coolbet métodos de pago para que puedas elegir el más adecuado en este sitio de juegos online.

Coolbet métodos de pago para apuestas Tasa de comisión Depósito mínimo Tiempo estimado de ingreso Tipo de depósito Visa/ Maestro Gratuito $50 MXN Inmediato Tarjeta Spei Gratuito $50 MXN Inmediato Monedero electrónico Codi Gratuito $50 MXN Inmediato Depósito con cupón Oxxo Gratuito $50 MXN 1-2 días Depósito con cupón 7-Eleven Gratuito $50 MXN 1 hora Depósito con cupón

Como habrás observado en la tabla anterior, los Coolbet métodos de pago para depósito son completos, sin embargo, las formas de pago para retiro no abundan.

Coolbet métodos de pago Tasa de comisión Depósito mínimo Tiempo estimado de ingreso Pago bancario Gratuito $200 MXN 1 día hábil

Cómo depositar en Coolbet – Guía de pago

Ahora bien, ya conoces cuáles son los Coolbet métodos de pago para depósito y retiro, resta saber el procedimiento para efectuar una recarga con la finalidad de hacer las apuestas.

Aunque la operación no necesita mucho esclarecimiento, puesto que la plataforma es muy intuitiva y guía a todos sus usuarios en el paso a paso, nunca está de más conocer previamente el procedimiento si es tu Coolbet primer depósito.

Realiza Loguin con tus datos de usuario y contraseña creados al momento del registro en la plataforma. Si aún no eres cliente, puedes crear una cuenta en pocos minutos. Navega hacia el borde superior de la pantalla para dirigirte hacia el botón “depósito”. A continuación, tendrás a disposición el listado con los Coolbet métodos de pagos habilitados para recargar dinero en tu cuenta de juegos online.

Recuerda, antes de seleccionar una forma de pago, corroborar el tiempo de demora y límites de la pasarela de pagos en particular, asimismo, es importante constatar si el método aplica a las promociones vigente

Indica el valor que deseas depositar, no olvides de considerar el importe mínimo y máximo admitido. Completa los datos requeridos para hacer la transacción, el operador sólo admite hacer depósitos con Coolbet métodos de pagos a nombre del mismo titular de la cuenta. Confirma la recarga y espera el tiempo necesario para empezar a hacer tus apuestas en el sitio de juegos en línea.

Coolbet métodos de pago: cómo retirar dinero

Después que empieces a apostar y generar ganancias extras, puedes solicitar el retiro de tu dinero, por el momento, dentro de todos los Coolbet métodos de pago, el único habilitado para hacer retiros es a través de pagos bancarios.

Por otro lado, antes de hacer un pedido de cobro, debes considerar el valor mínimo requerido para el retiro, enseguida, aplicar este punto por punto:

Entra a la página con tu perfil de usuario, o sea, nombre y contraseña de acceso. Dirígete hacia el botón de retiros, allí, encontrarás la opción para retirar a través de pago bancario. Señala la suma de dinero que quieres transferir hacia tu cuenta bancaria, el operador sólo admite la transacción con cuentas que coincidan con el nombre del usuario registrado en la plataforma de juegos en línea.

No es necesario hacer un retiro total, también es admitido un retiro parcial.

Confirma la operación y espera hasta ver reflejado el dinero en tu banco.

Posiblemente, la primera vez que retires dinero puede demorar un poco más, hasta 1 día hábil. En el caso de constatar una tardanza mayor a la estipulada, no dudes en comunicarte con el centro de atención al cliente.

Coolbet métodos de pago: cómo pagar por Paypal

Paypal es una cartera digital para hacer pagos online, esta billetera electrónica está ganando cada vez más usuarios activos, no obstante, aún no se encuentra entre los Coolbet métodos de pago disponibles para las apuestas, pero no dudamos que pronto lo incluirán entre los medios habilitados.

Mientras tanto, podrás usar otras formas para ingresar dinero como el monedero digital Spei, tarjetas, cupones de pago, transferencias, entre otros. El depósito mediante billeteras virtuales es similar a cualquier otro método de pago.

Identifícate en la página de apuestas y dirígete al botón de depósitos. Escoge la opción de la E-wallet y señala el valor a depositar. Proporciona los datos solicitados por el operador para completar el pago. Confirma la información y acepta la transacción. Sólo resta aguardar la recarga para hacer las apuestas.

FAQs

Para hacer un cierre a esta guía especial sobre Coolbet métodos de pago, rescatamos algunas de las preguntas más comunes entre los usuarios que desean depositar o retirar por primera vez.

¿Son confiables los métodos de pago en Coolbet?

Sí, los métodos de pago de Coolbet son confiables, además, el operador permite transacciones seguras resguardando tu identidad y la información bancaria.

Podrás hacer recargas y retiros únicamente con cuentas bancarias en las que coincida el nombre del titular de la cuenta de juego, asimismo, el sitio de juegos de apuestas aplica políticas de seguridad respetando los derechos de privacidad y protección de datos.

¿Cuánto se demora Coolbet en pagar?

El tiempo de demora para depositar dinero en Coolbet es variable acorde al método elegido, de modo general, las recargas ingresan inmediatamente, no obstante, en ciertas formas de pago, puede tardar hasta 48 horas.

Para retirar, el sitio de juegos de apuestas online informa sobre la acreditación del dinero y puede tener un periodo de tardanza de 24 horas como máximo.

¿Cuál es el depósito mínimo en Coolbet?

El depósito mínimo en Coolbet en todos los métodos de pago es de $50 MXN, con respecto al límite máximo, no está informado, pero será variable acorde a la forma de pago seleccionada.

En la siguiente tabla, resumimos el contenido con respecto a los depósitos, tiempos de espera y comisiones.

Tiempo de espera Métodos de pago Tasas Depósito mínimo Depósitos instantáneos Tarjetas Visa/ MaestroSpeiCodi Sin comisión $50 MXN Demora hasta 1-2 días Oxxo Sin comisión $50 MXN Demora hasta 1 hora 7-ElevenDepósito con cupón Sin comisión $50 MXN

¿Cuál es la retirada mínima en Coolbet?

Así como en los depósitos es necesario considerar el límite mínimo para la retirada de dinero, cabe destacar que, actualmente el operador de apuestas, por el momento, habilita un único medio de retiro.

Tiempo de espera Métodos de pago Tasas Retiro mínimo/ máximo Hasta 24 horas Pago bancario Sin comisión $200 MXN/$100,000 MXN

¿Cuáles son las comisiones por transferencia (por integro y reintegro)? ¿Las hay?

Las transacciones para retirar o depositar en Coolbet no tienen costos, es decir, son gratuitas. No obstante, la pasarela de pago puede exigir el cobro de una tasa, por esa razón, deberás consultar con el servicio de atención al cliente sobre la cobranza de comisiones de tu método de pago.

Tiempo de transferencia para ambos (depósito y retirada)

Tal como expresamos en las Preguntas Frecuentes anteriores, el tiempo de demora de una transferencia de depósito puede oscilar entre un período inmediato hasta 48 horas como plazo máximo.

Las retiradas pueden tener una tardanza de 1 día hábil bancario, pero generalmente la demora es menor.

¿Cómo se cancela una retirada?

En el caso de solicitar un pago y, luego, te arrepientas, puedes cancelarlo. La retirada se cancela si el pago aún está pendiente, o sea, si todavía no está procesado.

La cancelación se realiza a través del contacto con el servicio de soporte al usuario, el cliente debe contactarse con un asesor para pedir la cancelación de un pago.

¿Qué divisas están disponibles?

Coolbet está presente en varios países como Chile, Perú, Reino Unido, Ecuador, entre otros, por lo tanto, acepta una variedad interesante de divisas ante las necesidades de cada mercado.

Sin embargo, para la plataforma disponible en México, sólo se puede operar con la moneda local, es decir, pesos mexicanos (MXN).

¿Todos los métodos permiten realizar transferencias internacionales?

Muchos métodos de pago admiten transferencias internacionales, sin embargo, como el operador permite realizar operaciones por métodos de pago locales y seguros a través de la moneda oficial, no deberás preocuparte por las divisas extranjeras.