Atlas vs Chivas 27/04/2024: los pronósticos indican un triunfo del Rebaño Sagrado

El clásico tapatío, entre Chivas de Guadalajara y Atlas, tendrá una nueva edición este sábado 27 de abril. En esta oportunidad será en el Estadio Jalisco y por la fecha 17 del Clausura 2024 de la Liga MX.

Previo a este encuentro, nuestro especialista te ofrece los mejores pronósticos para que tengas en cuenta a la hora de hacer tu apuesta.

Pronósticos para apostar en Atlas vs Chivas

Chivas se quedará con el partido

El equipo de Fernando Gago arrastra un gran presente, contemplando que ganó los últimos cuatro partidos que disputó.

En contrapartida, las estadísticas no son saludables para Atlas, que que no ganó en once de los anteriores doce jugados.

Resultado final: gana Chivas – 2.15 en bet365

Habrá menos de una decena de córners

Las cuestiones numéricas son elocuentes y muestran una tendencia en relación a los tiros de esquina, contemplando que en cinco de los últimos seis partidos que disputó Chivas no llegaron a la decena de córners.

Tiros de esquina: menos de 9.5 – 2.00 en bet365

Los dos equipos anotarán

En ocho de los últimos nueve partidos que jugó Atlas, los dos equipos tuvieron la capacidad de convertir al menos un gol. Por si fuera poco, en siete de los últimos ocho hubo al menos tres celebraciones.

Ambos equipos marcarán: si 1.70 en bet365

Cuotas en Atlas vs Chivas

Atlas vs Chivas: enfrentamientos directos