El zaguero fue campeón y capitán del Rebaño Sagrado en los 90

Claudio Suárez se convirtió en uno de los mejores defensores que han jugado con las Chivas del Guadalajara, fue campeón en el Clausura 1997 y jugó cuatro años con el Rebaño Sagrado, pero explicó los motivos por los que tuvo que salir de la institución al finalizar el Clausura 1999.

En entrevista para el canal de YouTube del periodista Edgardo Avelar, el “Emperador” Claudio Suárez reconoció que su corazón siempre fue verdaderamente Puma, pero en cuestión de salarios no era de los mejores entre los distintos equipos de la Liga MX, por lo cual emigró a las Chivas.

“Si por mí fuera yo me hubiera quedado en Pumas toda la vida, pero llegó la oferta de Chivas y me tuvieron que vender, le fue bien al equipo y a mí me dieron un buen sueldo", comentó el exmundialista mexicano.

Con una trayectoria impecable dentro del Rebaño Sagrado, Claudio se convirtió en el capitán del Rebaño Sagrado que obtuvo el título del Verano de 1997 con la goleada sobre los Toros Neza, un equipo dirigido por Ricardo “Tuca” Ferreti, pero hubo una oferta que no pudo rechazar debido a que fue más jugosa que ninguna otra.

“Mi sueldo más grande fue en Tigres, es normal porque yo ya venía de una trayectoria importante en mundiales, estaba en mi apogeo, en mi mejor momento y así ese maneja en todos los ámbitos. Los jugadores que están en mejor momento, en tema de imagen, de marketing y eso cuenta mucho. En Tigres ya fui como figura ya no era ese jugador que en Pumas iniciaba”, explicó el exdefensor.

La trayectoria de Claudio Suárez como rojiblanco

El defensor central llegó consolidado procedente de los Pumas de la UNAM, de origen humilde en Texcoco, Estado de México, Claudio se ganó de inmediato la titularidad con el “Tuca” Ferretti. Militó en Chivas desde el Invierno del 96 hasta el Verano del 99.

Jugó dos finales de liga con el Rebaño Sagrado, la del Verano del 97 la ganaron con todo los méritos, pero un año después, ante el Necaxa, Claudio sufrió con toda la afición una de las derrotas más dolorosas de su historia, pues cayeron frente al Necaxa en el Estadio Jalisco.

Con las Chivas Claudio jugó 166 partidos y marcó 10 goles.