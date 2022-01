El director deportivo del Club Guadalajara, Ricardo Peláez retomó parte del mensaje que hace unos días envió Amaury Vergara a través de su cuenta de Twitter, donde estableció que la escuadra rojiblanca no era para todos los futbolistas, por lo que el ex atacante fue un poco más a fondo sobre el tema, en una clara alusión a lo que ocurrió con Uriel Antuna.

El dirigente del Rebaño Sagrado manifestó la importancia de mantener disciplina y saber dónde están parados los jugadores cuando llegan a la Perla Tapatía, pues hay muchos factores que pueden afectarles en su rendimiento, por lo cual coincide con el dueño del equipo en que no todos los futbolistas están preparados para un reto tan importante.

"No me dejarán mentir ustedes, la exigencia de Chivas, el entorno, la ciudad, el peso de la camiseta, el que no es fácil jugar en Chivas, todos lo hemos dicho. Va dirigiendo a eso, no cualquier jugador puede jugar en Chivas o soportar estos factores que hemos mencionado, esa sería mi respuesta, no veo mayor problema", comentó Peláez en entrevista para TUDN.

Aunque más tarde el directivo de Guadalajara aclaró que su intención nunca ha sido hablar de un jugador que ya no está en el club, por ello aseguró que en el tema de Antuna no considera que sea prudente descalificar a alguien que trató de hacer su mejor esfuerzo en el Rebaño, pese a las severas criticas que siempre recayeron sobre el atacante.

"No me gustaría, yo no me considero con el derecho de hablar de un jugador que no está. Creo que él hizo su mejor esfuerzo, nosotros el mejor para traerlo y ahora entramos en negociación del cuál sí puedo hablar es de Roberto Alvarado y que esperamos muchísimo de él", abundó Peláez Linares.