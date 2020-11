Chivas: Quién debe ocupar el lugar que deja Alexis Peña ¿Un regreso de cesión veterano o un joven del Tapatío?

Alexis Peña, aún defensor de las Chivas de Guadalajara, abandona el redil tras solo 10 meses en la nómina principal de los tapatíos y por ende, dejará vacante su lugar para el venidero semestre, luego de definirse su separación y pronta salida del primer equipo al ser parte de un escándalo de indisciplina que protagonizó Dieter Villalpando y por el que fue sancionado junto a otros tres compañeros, quienes tendrán su mismo destino en el Clausura 2021.

La directiva del Club Deportivo Guadalajara, dando el ejemplo frente al resto de los equipos de la Liga MX, determinó la drástica decisión de despedir a Villalpando, mientras que Peña, José Juan "Gallito" Vázquez y Eduardo "Chofis" López fueron apartados del primer equipo y no volverán a portar la playera del Rebaño Sagrado, luego que el presidente de la organización Omnilife-Chivas: Amaury Vergara y su director deportivo Ricardo Peláez lo anunciaran en un video oficial publicado en las redes sociales.

El alto mando de las Chivas debe reformular su estrategia de mercado para reestructurar la plantilla de cara al Clausura 2021 tras la salida de los cuatro elementos conflictivos y entre ellos, deberá resolver: ¿Quién debe ocupar el lugar que deja vacante Alexis Peña? La salida del central, quien ni siquiera pudo debutar con la playera rojiblanca en la Liga MX, dejó abierta la posibilidad de recuperar algún veterano a préstamo o promover a un talento emergente del Club Deportivo Tapatío, su filial en la incipiente Liga de Expansión MX. Por tal motivo, en Chivas Pasión te presentamos algunos candidatos para heredar ese puesto.

5 Hedgardo Marín

Hedgardo Marín se encuentra a préstamo con FC Juárez (JAM media)

El recordado defensor de las Chivas en la era dorada del argentino Matías Almeyda actualmente se encuentra cedido a préstamo con los Bravos de Juárez y su posible regreso se daría para ocupar el puesto que tenía Peña como suplente de los centrales titulares: Hiram Mier y Gilberto "Tiba" Sepúlveda.

4 Oswaldo Alanís

Oswaldo Alanís se encuentra cedido actualmente con San Jose Earthquakes (Chivas)

El portentoso defensor regresó a mediados de 2019 al Rebaño Sagrado tras su opaca pasantía por el futbol español y en diciembre pasado se marchó tras no encontrar un lugar como suplente en Chivas, bajo el mando de Luis Fernando Tena y se reencontró en la Major League Soccer con su ex técnico Matías Almeyda en el San Jose Earthquakes, en el que ha revelado sentirse a gusto y tranquilo, por lo que su préstamo fue a largo plazo y sería complicado, más no imposible, tenerlo de regreso en Verde Valle para el Clausura 2021.

3 Luis Olivas

Olivas resalta con el CD Tapatío en la Liga de Expansión MX (JAM media)

El espigado defensor del Club Deportivo Tapatío fue considerado por el actual cuerpo técnico de las Chivas, liderado por Víctor Manuel Vucetich, como el reemplazo natural de Alexis Peña en la convocatoria rojiblanca para la victoria 3-1 sobre Monterrey en el Estadio Akron, durante la Jornada 17 del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX, por lo que la promoción del central de apenas 20 años de edad ofrecería la oportunidad de desarrollarse con maestros como Hiram Mier o Antonio Briseño en el primer equipo.

2 Juan Aguayo

Aguayo lidera la zaga del Tapatío en la Liga de Expansión MX (JAM media)

El defensor, ya de 23 años de edad, sería una opción más lógica para el cuerpo técnico de las Chivas de Guadalajara, debido a que no es tan veterano, pero tampoco tan jovencito para ocupar un lugar y ofrecer competencia a los titulares en la zaga rojiblanca. Además su experiencia en el abolido Ascenso MX con los Alebrijes de Oaxaca le otorga un poco más de ventaja sobre los demás candidatos juveniles o que puedan ser promovidos del Club Deportivo Tapatío.

1 Diego Campillo

Diego Campillo es otra figura defensiva del Tapatío en Liga de Expansión (Chivas)

El central de las Fuerzas Básicas de las Chivas de Guadalajara es la próxima promesa de la zaga rojiblanca tras la consolidación de Gilberto "Tiba" Sepúlveda en el primer equipo, aunque todavía no debuta, el polivalente defensor del CD Tapatío sería la apusta a futuro más interesante que tiene planteado el cuerpo técnico del entrenador Víctor Manuel Vucetich.