La petición especial de Chivas para el Clásico Tapatío ante Atlas

La directiva de las Chivas de Guadalajara encabezada por Amaury Vergara hizo la petición para aumentar el aforo del Estadio Akron en el Clásico Tapatío frente al Atlas que se celebrará el próximo sábado 2 de octubre a las 21:00 horas. La intención es que les permitan el 75% dejando atrás el 33% que han respetado en los encuentros anteriores donde los rojiblancos han jugado como locales.

Será este miércoles cuando la Mesa de Salud del Estado de Jalisco les otorgue la autorización para que puedan convocar a más aficionados para el compromiso importante donde el sábado recibirán a los Rojinegros, en un encuentro de alto impacto tanto mediático como deportivo, pues para ambos conjuntos es vital seguir sumando para aspirar a la Liguilla.

Aunque se espera que la Mesa de Salud tenga un respuesta positiva para la dirigencia de Guadalajara, también se prevé que no sea el 75% de aforo, sino al menos el 50%, lo cual no sería una mala noticia para Chivas que a lo largo de la campaña ha jugado con el 33%, es decir, poco más de 15 mil aficionados.

Este miércoles el Rebaño Sagrado visitará a los Gallos Blancos de Querétaro como visitante en un segundo partidoconsecutivo fuera de casa, por lo cual volverán al Estadio Akron el sábado a las 21:00 horas con la intención de que haya una mucho mayor afluencia de asistentes, pues con la petición de Amaury Vergara estarían ingresando más de 34 mil personas al Gigante de Zapopan.

Imago 7

Chivas, con bríos renovados

Tras la llegada de Michel Leaño como técnico en el pasado Clásico Nacional, Guadalajara recibió un revulsivo anímico que lo mete de lleno en la lucha por los primeros puestos de la campaña no sólo en cuanto a puntos cosechados, sino en el aspecto emocional de los futbolistas, quienes han encontrado en el timonel interino a un cómplice más que un entrenador con títulos a cuestas y que solo se apegue a aspectos técnico y tácticos.