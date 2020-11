Chivas vs. América: Las autoridades insisten en el protocolo para el Clásico Nacional por Liguilla

Sin dudas Chivas vs. América acapara toda la atención entre los duelos de los cuartos de final del Guard1anes 2020 de la Liga MX. Y de la mano con el Clásico Nacional, llega para la afición del Rebaño Sagrado la posibilidad de regresar al Estadio Akron, aunque, por supuesto, en un porcentaje pequeño, pero como parte del puntapié a un regreso del público en los estadios el cual promete dentro de un panorama optimista, ir en aumento progresivo.

Pero en las últimas horas, para llevar mayor control en cuanto a las medidas de distanciamiento social, desde la dirigencia de las Chivas de Guadalajara notificaron mediante un comunicado, que el aforo será ocupado en un 12% y no en un 15 como se había anunciado en un primer momento. Es decir, la cantidad de boletos disponibles será de un total de 5.800.



Además, en la comunicación se advierte que "Todas las personas (sin excepción) que accedan al estadio este miércoles deberán llenar el formulario digital" que el club publicará en sus redes sociales, el cual tendrán que presentar al momento del acceso, y resalta que aquellos que no llenen el documento "no podrán acceder al inmueble" para el juego de ida de este miércoles a las 21:06 entre Chivas vs. América.



Por otra parte, recuerda que no habrá venta de alimentos y bebidas; que el uso del cubrebocas será obligatorio y permanente; que no se permitirá el ingreso de menores de 16 años ni mayores de 60; y que el ingreso estará habilitado desde tres horas antes de comenzar el encuentro hasta media hora antes del pitazo del juez.

La transmisión del partido entre el Rebaño Sagrado y las Águilas por los cuartos de final del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX, se podrá disfrutar en vivo y en directo por TV Azteca y en Rebaño Pasión.