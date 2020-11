El primer año de Ricardo Peláez en Chivas: De ilusión a pesadilla

Ricardo Peláez cumplió su primer año como director deportivo en las Chivas de Guadalajara, pero desde que asumió en la pretemporada para el torneo Clausura 2020 de la Liga MX, el Rebaño Sagrado se ha visto envuelto en constantes polémicas por actos de indisciplina de sus futbolistas, tanto que solamente en abril, el primer mes de la pandemia del coronavirus o Covid-19, y en julio no se registraron escándalos en el redil.

El plantel principal del Club Deportivo Guadalajara continuó este sábado sus trabajos en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para aprovechar el receso de la Fecha FIFA de noviembre y acondicionar físicamente a los elementos que tiene disponibles, mientras padecen la ausencia de seis jugadores convocados a la selección mexicana de mayores en Austria y a la categoría Sub-23 u Olímpica, que se prepara hasta el domingo en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Méxicana de Futbol (FMF).



Nueve futbolistas diferentes del primer equipo de las Chivas han sido noticia por su pésimo accionar fuera del terreno de juego y repasamos todos los escándalos ocurridos desde la llegada de Ricardo Peláez a las oficinas de Verde Valle. Los motivos han sido claros: muchos de sus jugadores no son conscientes de lo que significa portar la playera de Chivas y no se comportan a la altura de la misma. Algo que fue motivo de despido para Dieter Villalpando y de separación del plantel para Eduardo "Chofis" López, José Juan "Gallito" Vázquez y Alexis Peña. De los dos meses que no se registraron indisciplinas: abril y julio, este último reportó el primer brote con hasta seis de todos los contagios de coronavirus o Covid-19 en el Guadalajara.

Cronología de las indisciplinas desde que Ricardo Peláez llegó a Chivas

10 de enero

La primera gran bomba de la gestión Peláez en las Chivas explotó: Víctor Guzmán, quien volvió como un fichaje estrella, había resultado positivo en una prueba antidopaje que se le realizó meses atrás con Pachuca. Por esa razón, el club lo apartó y dio de baja la transacción, para devolverlo a los Tuzos. Todo ocurrió un día antes del triunfo 2-0 sobre FC Juárez en el debut del Torneo Clausura 2020.

El "Pocho" Guzmán regresó al Guadalajara como un fichaje estrella (Chivas)

17 de febrero

Cristian Calderón, otro de los flamantes refuerzos para ese semestre en Chivas, fue visto en plena fiesta de carnaval en la Feria de Ameca justo al día siguiente de la derrota 2-1 ante Cruz Azul en el Estadio Akron, en la sexta jornada del Clausura 2020. Una fiesta en la que se supo de la presencia del "Chocote" por subirse al escenario a cantar con su banda favorita para luego ausentarse en el entrenamiento del primer equipo en Verde Valle.

"Chicote" Calderón subió al escenario a cantar (Twitter)

25 de febrero

Uriel Antuna, el tercero y otro más de los flamantes refuerzos de Peláez para Chivas, fue fotografiado por una revista de la prensa rosa durante una cita con una mujer que no era su esposa y sólo un mes después de convertirse en papá.

El "Brujo" incurrió en su primera indisciplina en febrero pasado (Twitter)

16 de marzo

Muy similar al escándalo que protagonizó el "Brujo" Antuna, fue la indisciplina que protagonizaron los delanteros José Juan Macías y Alexis Vega. Los atacantes de las Chivas fueron captados por la misma revista de la prensa rosa mexicana en una salida con dos mujeres, que tampoco eran conocidas como sus parejas respectivas y horas después desmintieron que fuera un acto de infidelidad.

Macías y Vega protagonizaron otro escándalo rosa tras Antuna (Twitter)

18 de mayo

Luego de un mes de abril de aislamiento sanitario, el comienzo del trabajo en casa y tranquilidad sin indisciplinas, apareció Eduardo "Chofis" López, quien estuvo lejos de brillar en el campo de juego en el cancelado Clausura 2020, para hacerse presente entre los escándalos por indisciplina de la gestión Peláez. Su actual pareja publicó videos a sus redes sociales con él, una banda musical y otras personas en una reunión clandestina que rompió con todos los protocolos sanitarios por el Covid-19 en ese momento.

26 de junio

Otra vez Eduardo "Chofis" López: En esta ocasión, el mediocampista volvió a protagonizar una reunión con otras personas en un espacio cerrado y sin cumplir las medidas sanitarias de la pandemia del coronavirus, mientras Chivas destacaba como ejemplo ante la Liga MX por su novedoso protocolo sanitario en Verde Valle.

Chofis López volvió a incurrir en otra indisciplina al no respetar los protocolos sanitarios (Instagram)

21 de agosto

Luego de un mes de julio que se cerró con un brote de contagios de coronavirus en el redil y sin indisciplinas, llegó el gran escándalo de Uriel Antuna y Alexis Vega. El "Brujo" celebró su cumpleaños número 23 con la compañía de Alexis en una fiesta clandestina y se filmaron bebiendo alcohol. Todo esto a solo dos días de enfrentar a Toluca por el torneo Guard1anes 2020 y del que fueron separados del plantel. Regresaron al aceptar una multa económica que los dejó casi sin sueldo hasta diciembre de este año.

Antuna y Vega festejaron el cumpleaños del "Brujo" de manera irresponsable (Instagram)

20 de septiembre

Después de la dolorosa derrota 1-0 en el Clásico Nacional ante el club América, Oribe Peralta y Uriel Antuna encendieron la polémica al ser captados por la transmisión de televisión en pleno intercambio de playeras aún en el campo de juego y mostrarse sonriendo ante las cámaras. Esto generó el enfado de la afición del Rebaño Sagrado, quienes no disfrutaron para nada del partido y menos de la acción, que no tuvo sanción para los implicados.

30 de octubre

Chivas separó del plantel a Dieter Villalpando de manera indefinida por un problema legal que involucra a una agresión sexual. La justicia se encuentra investigando al mediocampista de 29 años y el club Guadalajara ya anunció la resición de su contrato.

Villalpando fue despedido del Guadalajara (Chivas)

31 de octubre

Un día después del escándalo que protagonizó Villalpando, se conoció que José Juan "Gallito" Vásquez, Eduardo "Chofis" López y Alexis Peña también fueron separados del primer equipo del Guadalajara por faltas al reglamento interno de la institución. Justo el mismo día que Chivas conseguía un empate 2-2 en su visita Pumas UNAM por la Jornada 16 del Guard1anes 2020. Estos tres futbolistas, según un comunicado oficial, serán colocados como transferibles en el próximo mercado y abandonarán el redil para el Clausura 2021.

COMUNICADO OFICIAL.



Tolerancia CERO para indisciplinas y actos contrarios a nuestros valores.



Estas son las determinaciones de nuestra Directiva. pic.twitter.com/IbrQkLnKMd — CHIVAS (@Chivas) November 4, 2020