La historia del fichaje frustrado de Nery Castillo con Chivas cuando ya entrenaba en Verde Valle

El nombre de Nery Castillo ha vuelto a sonar con fuerza en Chivas de Guadalajara, luego de ser el principal impulsor de que el Olympiacos de Grecia concrete el fichaje del atacante Uriel Antuna para la campaña del futbol griego, pero la historia tiene registrada la anécdota del fichaje frustrado del ex futbolista con el conjunto rojiblanco, el cual se cayó tras la falta de seriedad por parte de su representante.

Era el 2008 cuando al dirigencia del Rebaño Sagrado era comandada por Néstor de la Torre como Vicepresidente de Futbol y la intención era contratar a Nery Castillo para la última jornada del Apertura y la Copa Sudamericana, incluso el atacante de padre uruguayo, ya estaba entrenando con el equipo rojiblanco, pero todo se vino abajo por los problemas que tenía el representante del jugador, Juan Carlos Padilla con el Shakhtar de Ucrania, club que no cedió el pase del jugador para que fuera registrado en la Liga MX.

"Estamos a la espera nada más de un papel que es el pase internacional de Inglaterra, que está supuestamente por llegar, si llega el papel se concreta y si no llega el papel no se concreta, todo lo demás está visto. Esto es muy sencillo, llega el documento y se completa el registro y de lo contrario no se podría concretar; ya está todo en Federación y está todo listo para que esté registrado. Hubo unos correos electrónicos que mandamos hace un par de días a los dos clubes (Manchester City y Shakhtar) manifestándoles el interés y el conocimiento de lo que se pensaba hacer con el jugador, de los torneos en los que podría participar, a parte de la Selección”, fueron las palabras de Néstor de la Torre en ese momento donde todo parecía un mero trámite.

Sin embargo, al siguiente día, el 12 de noviembre del 2008 la situación cambió radicalmente, pues el club ucraniano informó que por problemas instituciones con Nery Castillo no podían enviar el pase del jugador, lo que desató el enfado de la dirigencia de las Chivas: “Chivas, en conjunto con la Federación Mexicana de Futbol (FMF), contactó con el equipo ucraniano, el cual manifestó que Nery no se integraría al cuadro tapatío porque Shakhtar tenía diferencias institucionales con el delantero y por eso no liberaría su pase internacional.

"El club deportivo Guadalajara informa que debido a la informalidad y poca confiabilidad que demostró la parte que representa al jugador, en el futuro no habrá más negociaciones para contar con los servicios de Nery Castillo”, fue lo que emitió Chivas a través de un comunicado. Años más tarde Nery explotó contra la directiva de Chivas y también contra el entonces dueño Jorge Vergara, pero la realidad es que nunca más volvió a estar en la mira del club tapatío.