Los malos resultados que ha tenido Chivas en los últimos años no han pasado desapercibidos entre aficionados y exjugadores rojiblancos, por lo que Patricio Araujo, exfutbolista profesional y que consiguió el título en el Apertura 2006 admitió que estaría dispuesto a regresar pero para aportar liderazgo, ya que considera que el Rebaño carece de eso en defensa y medio campo.

“Ahorita como está la situación en el equipo y lo que escuchas, ves, lo que platicas con los amigos, lo que ves en la prensa y los partidos. Me encantaría prepararme, quizás con el plantel que hay ahorita en defensa y media cancha no veo a un líder. Quizás Jesús Molina lo demostró en su momento. No veo a alguien que meta la pierna, que grite, que exija a los compañeros. Algo que uno pueda aportar como experiencia es eso, el grito, el apoyo, el decirles a los compañeros que vayamos adelante. Chivas es una identidad”, declaró el exjugador en entrevista con Bolavip México.

ver también Chivas lanzó advertencia a las porras del Atlas

El Pato admitió sentirse dolido por el momento que vive la institución, ya que paulatinamente se están alejando de los primeros lugares del futbol mexicano, por lo que vislumbra cada vez más difícil que estén cerca de un campeonato.

“En la situación que está viviendo el equipo, obviamente tiene que estar dentro de los primeros seis o cuatro lugares. Ahora que últimamente califican más equipos a Repechaje ahí está Chivas, pero creo que deberían estar casi casi directo, entre los primeros cuatro para no sufrir en esta situación. Si así también Chivas se ha perdido de Liguillas, imagínate cuando sean solo ocho o cuando de plano sean torneos como los de antes, largos, va a ser muy difícil que consigan un campeonato”, concluyó Araujo.

¿Quiénes son los líderes del vestidor de Chivas?

La directiva del Guadalajara ha apostado por un plantel plagado de juventud, por lo que hay pocos elementos con trayectoria y experiencia que levanten la voz, en donde sobresalen Jesús Molina, que está lesionado e Hiram Mier, quien atraviesa un mal momento futbolístico, mismo que lo ha alejado de la titularidad.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!