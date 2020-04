Qué canal transmite Chivas vs FC Juárez por la jornada 1 de la e-Liga MX

¡QUÉ TRIDENTE! ������ . Chvias ya definió a sus tres representantes para la Liga MX vitrual ��: Dieter Villalpando, Rául Gudiño y Fernando Beltrán. Ellos harán su debut contra Juárez, el próximo sábado a las 14hs. El torneo tendrá el mismo calendario que el Clausura 2020 y el campeón se definirá con una Liguilla. . Demostremos por qué somos el más grande de México... ����

A post shared by Chivas Pasión (@chivaspasionok) on Apr 8, 2020 at 1:45pm PDT