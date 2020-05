Representante de José Juan Macías advierte que el sueño europeo tendrá que esperar y seguir en Chivas

José Juan Macías, delantero de las Chivas de Guadalajara, ha reiterado en varias entrevistas que no siente apuro por cristalizar su sueño europeo, a pesar que desde el viejo continente siguen su carrera de manera muy minusciosa y ahora Matías Bunge, representante del canterano rojiblanco considera la recesión económica que ha generado esta pandemia mundial del coronavirus o Covid-19 pudiera postergar un tiempo su exportación.

El Rebaño Sagrado que había encadenado su cuarto partido sin perder en este semestre al igualar 1-1 con Monterrey, el 15 de marzo y se había mantenido por tercera fecha seguida en la zona de Liguilla al ocupar el quinto lugar de la clasificación general de la Liga MX con 16 puntos, producto de cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas. Todo antes de la suspensión del campeonato por la pandemia del coronavirus, que ya suma dos meses.

Macías mantiene su rutina de trabajo en casa

El agente FIFA de jugadores advirtió que el próximo mercado de transferencias tanto en Europa, como en el resto del planeta, será atípico, porque no habrá tantas ventas ni bombazos económicos y señaló en una entrevista con Espn que "habrá menos operaciones, habrá más operaciones de préstamo, algo que en México estamos acostumbrados de tenerlas, pero en Europa los trueques no eran tan regulares. En cambio, ahora parece que eso es lo que va a suceder y respecto al tema de fichajes bomba, entiendo que alguno siempre habrá, pero no en los montos que se han manejado en años anteriores".

������ ¡Qué par de 9s! ������



Bajo la misma camiseta están el Histórico y el Goleador actual ⚽️@OBravoOficial @JJMacias9 pic.twitter.com/5AbD6sWzf3 — CHIVAS a lavarte las manos (@Chivas) May 16, 2020

Bunge, inclusive, consideró una devaluación en los precios de los futbolistas para adaptarse a la crisis económica que atravesará el futbol europeo y reconoció que "claramente van a afectarse los precios de las transferencias. Yo creo que el promedio de las transferencias va a ser menor, pero al final de cuentas si te compran un jugador a menor precio, cuando un equipo salga a buscar el reemplazo también va a querer pagar menos. Entonces, yo creo que toda la situación hará que el precio de los jugadores al menos en este mercado y en el próximo será inferior a lo que vimos en estos últimos mercados".

El también representante de César "Chapo" Montes y Sebastián Córdova afirmó en una entrevista con Espn que, junto a JJ Macías, "son jugadores que lo están haciendo muy bien en la liga mexicana, son jóvenes y tienen un gran potencial para poder jugar en Europa; quizás en este mercado podría resultar un poco más complicado por la situación económica de algunos equipos, pero está claro que ellos van a tener en algún momento la oportunidad, porque son grandes profesionales y van aprovechar esa oportunidad". Por lo que considera que en este venidero mercado mantener a sus jugadores con sus actuales equipos.