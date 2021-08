Así está Chivas en la tabla de posiciones de Liga MX antes de medirse con León

El Deportivo Guadalajara recibirá este miércoles 18 de agosto al León a partir de las 21:00hs del centro de México en lo que será el duelo correspondiente a la Jornada 5 del Torneo Grita México Apertura 2021 de Liga MX. El mismo tendrá lugar en el Estadio Akron y será dirigido por Adonai Escobedo González, quien estará acompañado por los jueces de línea Michel Alejandro Morales y Michel Ricardo Espinoza.

El equipo que dirige tácticamente Víctor Manuel Vucetich tiene la clara obligación de clasificar a la Liguilla por lo hecho en el semestre anterior y por lo que significa esta enorme institución. Es por eso que se espera que termine la Fase Regular de este campeonato lo más arriba posible y no vuelva a ser humillado en un partido único por Repechaje como le pasó con Pachuca hace escasos meses. ¿Cómo está en la tabla de posiciones?

Así está la tabla de posiciones de Liga MX

Para repasar la tabla de posiciones de la Liga MX hay que tener en cuenta varios factores. La Jornada 5 ya comenzó el día martes y hubo algunos resultados que movieron puestos. Toluca igualó 2-2 con Mazatlán en el Estadio Nemesio Diez; Tigres UANL goleó 3-0 a Querétaro en El Volcán; Necaxa humilló 3-0 a Pumas UNAM en Aguascalientes y Tijuana solo pudo empatar 1-1 con Puebla en Baja California.

POS EQUIPO PJ PTS 1 AMÉRICA AMÉRICA 4 10 2 TOLUCA TOLUCA 5 10 3 LEÓN LEÓN 4 9 4 MONTERREY MONTERREY 4 8 5 TIGRES UANL TIGRES 5 8 6 MAZATLÁN MAZATLÁN 5 8 7 CRUZ AZUL CRUZ AZUL 4 7 8 ATLAS ATLAS 4 7 9 ATLÉTICO SAN LUIS A SAN LUIS 4 7 10 SANTOS LAGUNA SANTOS LAGUNA 4 6 11 NECAXA NECAXA 5 6 12 GUADALAJARA GUADALAJARA 4 5 13 PACHUCA PACHUCA 4 3 14 PUEBLA PUEBLA 5 3 15 QUERÉTARO QUERÉTARO 5 3 16 JUÁREZ JUÁREZ 4 2 17 TIJUANA TIJUANA 5 2 18 PUMAS UNAM PUMAS 5 2

Hay una certeza: Chivas comenzará su partido frente a León en el puesto número 12º. El Rebaño Sagrado acumula 5 unidades producto de 1 triunfo, 2 empates y 1 caída. Un resultado positivo lo puede colocar entre los mejores 5 ó 6 lugares, siendo optimistas. Cabe resaltar que antes jugarán Cruz Azul vs. Monterrey y Santos Laguna vs. Atlas, pero no moverán al Campeonísimo ya que todos ellos se encuentran por encima en la tabla.

A la misma hora que el Guadalajara jugará el Club América: visitará a Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El cierre de la fecha se dará recién el 3 de noviembre, cuando Pachuca reciba a Atlético de San Luis en Hidalgo en un encuentro que ha sido postergado por un problema con la televisora de Fox Sports.

Un tatuaje que trajo problemas ✍��



Esta es la razón por la que Alexis Vega hizo enojar a la directiva de Chivas https://t.co/lqzZfOwCPr pic.twitter.com/jAM2jIfrW4 — Rebaño Pasión (@RebanoPasion) August 18, 2021