Así está Chivas en la tabla de posiciones antes de visitar a Rayados por Liga MX

El Deportivo Guadalajara no ha iniciado la temporada de la mejor manera. Tras un mercado de pases con nula actividad y con la pérdida de algunas figuras por varias jornadas, el equipo que dirige tácticamente Víctor Manuel Vucetich se ha mostrado muy vulnerable en los primeros partidos de este Torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX. Y esto, evidentemente, se ve reflejado en la tabla de posiciones.

Chivas inició la fecha 6 en el duodécimo lugar con solamente 5 puntos. Hasta antes de visitar a Monterrey en el Estadio BBVA Bancomer, el Rebaño Sagrado ganó 1 (Puebla), empató 2 (Juárez y Santos Laguna) y perdió 2 (Atlético de San Luis y León). En el inicio del fin de semana futbolero, este viernes, se disputó un solo encuentro y no modificó el puesto rojiblanco: Tigres goleó 0-3 a Mazatlán.

A lo largo de este sábado 21 de agosto tendremos varios encuentros más que interesantes y que moverán la tabla. Atlas (7º) recibirá a Toluca (4º) en el Estadio Jalisco; León (2º) será anfitrión de Santos Laguna (9º) en el Nou Camp y Cruz Azul (6º) visitará a Atlético de San Luis (10º) en el Alfonso Lastras Ramírez. El Deportivo Guadalajara, mientras tanto, jugará en el último turno frente al duro Monterrey.

POS EQUIPO PJ PTS 1 AMÉRICA AMÉRICA 5 13 2 LEÓN LEÓN 5 12 3 TIGRES UANL TIGRES 6 11 4 TOLUCA TOLUCA 5 10 5 MONTERREY MONTERREY 5 9 6 CRUZ AZUL CRUZ AZUL 5 8 7 ATLAS ATLAS 5 8 8 MAZATLÁN MAZATLÁN 6 8 9 SANTOS LAGUNA SANTOS LAGUNA 5 7 10 ATLÉTICO SAN LUIS A SAN LUIS 4 7 11 NECAXA NECAXA 5 6 12 GUADALAJARA GUADALAJARA 5 5 13 PACHUCA PACHUCA 4 3 14 PUEBLA PUEBLA 5 3 15 QUERÉTARO QUERÉTARO 5 3 16 TIJUANA TIJUANA 5 2 17 JUÁREZ JUÁREZ 5 2 18 PUMAS UNAM PUMAS 5 2

Los resultados que se den hasta el inicio del duelo de Chivas no modificarán el puesto del cuadro rojiblanco, ya que todos los equipos se encuentran por encima en la tabla. El Rebaño Sagrado tendrá la posibilidad de sumar 3 puntos importantes para escalar posiciones y así bajar a Rayados, claro candidato al título y que en estos momentos se está jugando por recuperar el segundo lugar.

Ya para cerrar la Jornada 6, tendremos otros 4 partidos: Pumas UNAM (18º) vs. Puebla (14º), Club América (1º) vs. Tijuana (16º), Necaxa (11º) vs. Juárez (17º) y Querétaro (15º) vs. Pachuca (13º). Como vemos, todos los "necesitados" jugarán después del Guadalajara, por lo que un nuevo paso en falso del equipo tapatío les podría dar una gran oportunidad de alcanzarlo o superarlo en la tabla.