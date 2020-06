Agentes de Miguel Sansores y Aldo Rocha niegan contacto con Chivas

El mercado de fichajes del futbol mexicano ya ha abierto y son varios los rumores que indican que la directiva del Rebaño Sagrado estaría interesada en adquirir a ciertos jugadores para cubrir posibles bajas de cara al Apertura 2020 de la Liga MX.

Miguel Sansores y Aldo Rocha son nombres han sido vinculados a las Chivas de Guadalajara en el pasado reciente ya que ambos jugadores finalizaron su contrato con Monarcas Morelia y se encuentran libres y definiendo su futuro.

Sansores es opción para suplir a Macías (Jam Media)

Este sábado los agentes de ambos jugadores le confirmaron al portal Goal que no han tenido ningún tipo de contacto con algún directivo de las Chivas y que su futuro sigue siendo incierto porque no saben si se unirán al nuevo proyecto del Mazatlan FC.

Que no se haya presentado una comunicación no descarta un posible interés rojiblannco ya que serían piezas ideales por no tener contrato así que no habría que pagar ninguna clausula se recisión para sumarlos a la plantilla.

Rocha es una pieza más que apetecible en este mercado ya que viene de ser figura con Morelia en el Clausura 2020 al marcar 5 goles y 1 una asistencia en los 10 partidos que disputó.