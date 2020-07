Chivas ya viajó a la Capital para la Final de la Copa por México contra Cruz Azul

Después de eliminar a América en un Clásico Nacional vibrante que culminó 4-3 en el Estadio Olímpico Universitario, Chivas de Guadalajara regresó a su lugar de origen y ahora tuvo que volver a la Ciudad de México de cara a la Final de la Copa amistosa de pretemporada frente a Cruz Azul, que dejó en el camino a Tigres por los penales en la otra Semifinal.

El propio club publicó en su página web y en las redes sociales oficiales cómo los jugadores rojiblancos iban pasando uno a uno, subiendo al avión y saludando con los barbijos colocados. De hecho, Isaac Brizuela y Miguel Ponce hicieron bromas delante de las cámaras, por ejemplo.

Con el autobús rojiblanco de fondo, los futbolistas se ilusionan con darle otro título al club aunque no sea "por los puntos". En el camino en este mini certamen de preparación, el conjunto de Luis Alfredo Tena sucumbió ante los Regiomontanos en el estreno, aunque luego derrotó al flamante Mazatlán FC. y a Atlas en el Clásico Tapatío para alcanzar los Playoffs.

Brizuela y Macías, dos piezas claves del nuevo Chivas (Getty).

Si bien la alineación aún no está confirmada ni mucho menos, todo indica que el once no será muy diferente del ideal que maneja el estratega mexicano, quien por estar contagiado del Covid-19 no ha podido estar con sus dirigidos en los entrenamientos más recientes en las instalaciones del Redil.

El Rebaño Sagrado ya piensa en su estreno en el Guard1anes 2020 de la Liga MX, cuando deberá recibir a León en el inmueble del Akron el próximo sábado 25 de julio posiblemente desde las 21 horas. ¡A levantar el trofeo ante los cementeros, entonces!