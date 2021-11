Chivas de Guadalajara cayó eliminado ante el Puebla en la etapa de reclasificación. El semestre ha terminado con otro fracaso deportivo en el que por segundo torneo consecutivo se está fuera de la Fiesta Grande de la Liga MX. Ahora, y con la resaca de la derrota, el Rebaño ya piensa en lo que vendrá para el Clausura 2022.

Amaury Vergara fue enfático al afirmar que la afición debe confiar en una directiva que buscará lo mejor para reforzar a los rojiblancos en el venidero mercado de pases. Con la confirmación de Michel Leaño como entrenador, ahora toca el turno a buscar jugadores que hagan más competitiva a una plantilla que ha quedado a deber.

Rumores altas

En primer término están merodeando nombres que podrían llegar al Akron para el próximo semestre. Sin embargo, aún no hay nada concreto, por lo que todavía es muy pronto para tirar 'cohetes al cielo'. Repasamos aquellos futbolistas que están en la mira de Chivas para el Clausura 2022.

Eduardo Aguirre: El delantero del Santos Laguna es una de las prioridades que tendrán los del Rebaño para hacerse fuertes en ataque. Asistió a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y está llamado a ser uno de los delanteros de la próxima década. Su precio ronda los 2,5 millones de dólares.

JJ Macías: Macías no las está teniendo todas consigo en su primera etapa en el futbol de Europa. El Getafe estaría por la labor de romper la cesión y deshacerse del jugador, no obstante, JJ sigue convencido de poder triunfar en el viejo continente, de allí a que su regreso a Chivas esté latente pero no asegurado.

Andrés Gudiño: El tercer portero de Cruz Azul es otro de los nombres que están en agenda. Su poco protagonismo en La Máquina lo ha hecho buscar nuevos horizontes, y ahí es donde Chivas se hace presente. Los rojiblancos buscan un portero que le dispute el puesto a Raúl Gudiño, quien se afianzó en este Apertura.

Rodolfo Pizarro: El mediocampista del Inter de Miami es un viejo anhelo del Rebaño. Pizarro ya dejó claro que no continuará en la MLS, por lo que desde Chivas se han vuelto a ilusionar y buscarán la fórmula de repatriar a uno de sus exjugadores más cotizados.

Rumores bajas

Cristian Calderón: El 'Chicote' pareciera con las horas contadas en Chivas. Tras la eliminación del equipo ante el Puebla, Calderón es uno de los 'señalados' por Michel Leaño como transferible para la próxima ventana de pases.

Antonio Rodríguez: 'Toño' ya dejó claro que no seguirá. El portero quiere mayor actividad en el arco y la hegemonía de Gudiño le ha frenado. Desde el club no se opondrán a su salida y ya estarían en busca de un arreglo que deje contentas a ambas partes.

Hiram Mier: El defensor sigue sin renovar y termina contrato en diciembre. Esta incertidumbre le estaría abriendo las puertas a una posible salida a pesar de que es uno de las voces que más se escucha en el vestuario de Chivas.

Fernando Beltrán: El 'Nene' sigue sin despegar y en Chivas se les estaría agotando la paciencia. A pesar de su juventud, se esperaba mucho más a estas alturas, por lo que los rojiblancos están abiertos a negociar una salida en caso de que les deje un buen rédito económico.

Bajas confirmadas

Oribe Peralta: El experimentado delantero no continuará con el Rebaño para el próximo torneo. Desde el club no le ofrecieron ninguna renovación de contrato y ahora falta esperar a que el contador llegue a cero para que se despida de sus compañeros y del cuerpo técnico.