Hiram Mier asegura que Chivas va a pelar por el título del Clausura 2020

Los directivos de la Liga MX ya se encuentran en la búsqueda de opciones para reanunar el Clausura 2020 y los jugadores ya empiezan a sentir el calor de la competencia, entre ellos Hiram Mier, quien dejó claro que el grupo está comprometido a ir por todo.

“A veces se juega bien y no se dan los resultados, pero se que este torneo vamos a estar en la Liguilla. Vamos a regresar muy fuertes, estaremos en Liguilla y vamos a pelear el campeonato. Mi objetivo profesional ser titular y ser campeón en Chivas, quiero ser campeón aquí no una vez, más veces y quiero estar en la historia de esta institución”, declaró para el Diario AS.

Primero fue Antonio Briseño quien aseguró que Chivas saldría fortalecido de la presente cuarentena por el trabajo físico que vienen realizando y ahora esto es ratíficado por Hiram Mier.

“El trabajo en la semana tratas de hacerlo lo mejor posible para que el técnico te ponga de inicio. Es mi meta ser titular siempre, peleo por eso, tengo compañeros que son muy buenos en la posición y la competencia interna es muy grande. Sí me veo campeón a corto plazo, peleamos por eso todos los días, en estar mejor que los rivales. Sabemos que torneos anteriores no nos ha tocado calificar, por una u otra cosa”, continuó el defensor del Rebaño.

Todo el plantel tiene muy claro que las Chivas de Guadalajara está en deuda por la actual crisis de 5 torneos consecutivos sin poder acceder a la Fiesta Grande, pero después de haber invertido $50 millones de dólares en fichajes, estar entre los mejores 8 no es suficiente, es momento de cortar la sequía de campeonatos.