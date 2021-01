Santos Laguna reconoció que el plantel está golpeado tras muerte por Covid-19 del entrenador Martín Pérez Padrón

Jorge Campos Valadez, director técnico encargado de la versión femenil del club Santos Laguna, compareció la noche del lunes a una muy distinta videoconferencia de prensa tras la caída 2-0 ante su similar de las Chivas de Guadalajara en el Estadio Akron, que dedicó a la memoria del entrenador Martín Pérez Padrón, quien falleció el pasado 19 de enero debido a complicaciones derivadas a su contagio de coronavirus o Covid-19, por lo que reconoció que su pérdida significó un fuerte golpe a la plantilla.

El estratega encargado de la versión femenil de las Guerreras compareció el lunes a la tradicional videoconferencia de prensa, luego de caer ante su similar del Club Deportivo Guadalajara, con los goles de Joseline Montoya y Anette Vázquez, que extendió el paso triunfal de las rojiblancas en el comienzo de este Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga MX Femenil al cumplir con su duelo de la tercera jornada y mantenerse en la zona alta de la clasificación general, pero todo el análisis deportivo quedó de lado en su intervención para dedicar palabras a la pandemia del coronavirus o Covid-19, que cobró la vida del timonel dde las laguneras.

Edgar Mejía, técnico de las Chivas Femenil, hizo un paréntesis en plena videoconferencia, para enviar un sentido mensaje a la memoria del recién fallecido Martín Pérez Padrón, quien fuera técnico de Santos Laguna Femenil y rememoró que "lo conocí prácticamente cinco minutos el torneo pasado, que nos tocó enfrentarnos allá (Torreón) con ellos. Tuvo unas palabras que nunca se me van a olvidar, por eso me dolió cuando falleció, porque me dio la bienvenida, me dijo: Chore, bienvenido a la Liga, qué bueno ver caras nuevas, todo el éxito. Esos cinco minutos me dejaron marcado. Entonces, más allá del resultado de hoy que lo que estamos viviendo sobrepasa lo deportivo y solo quería hacer esta mención".

�� Mensaje de Edgar Mejía para el recién fallecido Martín Pérez, quien fuera técnico de Santos: “Tuvo unas palabras que nunca se me van a olvidar por eso me dolió cuando falleció. Me dijo Chore bienvenido a la Liga, qué bueno ver caras nuevas, todo el éxito”. @ASMexico pic.twitter.com/G3odlB8wNN — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) January 26, 2021

Campos Valadez, quien debió asumir como técnico encargado tras fungir como principal asistente del fallecido Martín Pérez Padrón, reconoció tras la derrota 2-0 ante Chivas Femenil que el ánimo del plantel lagunero quedó golpeado, aunque evitó usarlo como excusa o pretexto ante este revés en el Estadio Akron, un partido correspondiente a la tercera jornada del Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga MX Femenil. Una dura pérdida de las Guerreras a la que el Rebaño Sagrado Femenil no quedó indiferente en ningún momento.

El estratega encargado de Santos Femenil reconoció que "la verdad, triste y lamentable para nosotros, para la institución, para el equipo femenil. El ánimo decayó bastante, es normal, pero como dicen tratamos de ponerle buena cara al mal tiempo. Entonces, sí fue una semana diferente, pero el equipo siguió trabajando con mucha actitud, acatando los entrenamientos como deberían ser, un poquito bajonas de ánimo, pero sabemos que esto tiene que seguir y no debemos también confundir una cosa con la otra. Pero creo que lo tomaron de buena manera, lo han asimilado y esperemos en la siguiente semana estar mejor".

�� Jorge Campos era auxiliar y se quedó como técnico de Santos tras el fallecimiento de Martín Pérez. Reconoció tras la derrota ante Chivas por 2-0 que el ánimo del plantel está golpeado. @ASMexico pic.twitter.com/e5ygteYwlX — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) January 26, 2021