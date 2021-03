El mensaje de Chivas y Amaury Vergara a Matías Almeyda por el fallecimiento de su padre

Óscar Almeyda falleció en la jornada de hoy a los 78 años a causa del Covid-19 en un hospital de Buenos Aires, Argentina. El papá de Matías, exentrenador del Deportivo Guadalajara, luchó por semanas contra la enfermedad pero finalmente su cuerpo dijo basta. Silvia, su esposa, dio a conocer la noticia tras un desgarrador comunicado en su Facebook personal.

"Mientras estoy el la cama del hospital recuperándome de COVID, aquí pegadizo a mí se me murió mi marido Óscar Almeyda. Toda una vida juntos y hoy no puedo despedirlo como quisiera pero Dios dispone las cosas. ¿Qué decir? Estoy destrozada, quisiera estar con toda mi familia pero no se puede. Óscar por siempre estarás en mi corazón te amé y te amaré hasta el día que nos volvamos a encontrar, amor de mi vida", se lee en el mismo.

Triste noticia. El padre de Matías Almeyda, Óscar Almeyda, falleció a sus 78 años a causa de complicaciones por el Covid-19. QEPD ��



Mucha fuerza para el Pelado y toda su familia ����



�� https://t.co/nQheBGdpu1 pic.twitter.com/R6MiJ566xL — Rebaño Pasión (@RebanoPasion) March 2, 2021

En estas horas tan complicadas para la familia Almeyda, el mundo Chivas le envió sus condolencias y todas sus fuerzas para que puedan salir adelante. "Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del Señor Óscar Almeyda, padre del Pelado. Fuerza, Matías. Estamos contigo", apuntó la cuenta oficial del Rebaño Sagrado en las redes sociales.

Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del Señor Óscar Almeyda, padre de @peladoalmeyda.



Fuerza, Matías. Estamos contigo. pic.twitter.com/EvmYTEnXwG — CHIVAS (@Chivas) March 2, 2021

Amaury Vergara, dueño y presidente de la institución, señaló en su Twitter: "Matías lo lamento mucho. Te mandamos a tí y a los tuyos un fuerte abrazo de parte de toda la familia. Fuerza y luz, estamos contigo". En la caja de comentarios, muchos usuarios también aprovecharon para enviarle energías positivas al actual DT de San Jose Earthquakes.

Matías lo lamento mucho. Te mandamos a ti y a los tuyos un fuerte abrazo de parte de toda la familia. Fuerza y luz, estamos contigo. @peladoalmeyda — Amaury Vergara Z. (@Amauryvz) March 2, 2021

Óscar Almeyda se ha convertido en una persona muy querida por la afición rojiblanca cuando su hijo dirigía al primer equipo. Nadie se olvidará de la celebración junto a Matías luego de la obtención del título del Clausura 2017 de Liga MX, ni mucho menos las palabras que le dedicó a los chivahermanos tras este acto.