“Pizarro es un jugador que siempre he apresiado, tengo muchas anecdotas de él”: José Luis Higuera

José Luis Higuera y Rodolfo Pizarro ya no se encuentran en la actualidad en las Chivas de Guadalajara, pero ambos coincidieron trabajar juntos en la institución del Rebaño Sagrado hace algunos años atrás.

Si bien hace algunos días también, ambos enviaron algunos mensajes en contra por las redes sociales que causaron algo de polémica, el directivo expresó este miércoles apresiar mucho al jugador.

Así fueron las palabras que dio el directivo en conversación con ESPN, expresó que tiene muchas anecdotas publicas para contar de Pizarro.

“Siempre he dicho que es un jugador que he apresiado, tengo muchas anecdotas para platicar acerca de él. Pereciera que él tiene algun problema conmigo publicamente, tal vez me culpa de su salida, a todos los que pasaron por club los apresio”.

Además, expresó que su posibilidad en Europa, es netamente por que no han llegado ofertas por él, durante ese momento.

“Tu crees que si hubiese llegado ofertas por él desde Europa, ¿no lo hubiesemos vendido? Claro que sí, pero no está de más decirlo. Se hizo una buena transacción con Monterrey, pero no se porque él se enojó conmigo”.