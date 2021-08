Las tres promesas de Fuerzas Básicas que Víctor Manuel Vucetich bajó del primer equipo por "estar verdes"

Una de las personas que más comprometidas está con el proyecto futbolístico que involucra de manera directa a los chavos de Fuerzas Básicas es Víctor Manuel Vucetich. A pesar de ser un Director Técnico ganador, está dispuesto a "jugarse" su puesto por utilizar a muchos elementos jóvenes surgidos de cantera y que aún no cuentan con mucha experiencia en primera división. Sin embargo, esto no quiere decir que todos son de su gusto...

En el último tiempo, El Rey Midas subió a varios futbolistas del Deportivo Tapatío y de la Sub-20 al primer equipo. Los mismos tuvieron protagonismo a lo largo de la pretemporada y de las primeras jornadas de este Torneo Apertura 2021 de la Liga MX, ya que Chivas contaba sin varios jugadores importantes por estar reportando con la Selección Mexicana o bien estaban recuperándose de lesiones. Por supuesto, la llegada de los mismos les quitó algo de lugar en la consideración del DT y esto se ve reflejado en la reciente decisión importante del oriundo de Tampico.

Tal como indicó David Medrano en su columna para Récord, Víctor Manuel Vucetich "bajó" de su plantilla a 3 promesas de las Fuerzas Básicas: Deivoon Magaña, Alejandro Organista y Jesús Gilberto Orozco, quienes tendrán que volver al Deportivo Tapatío en Liga de Expansión MX. Los jóvenes tendrán que ganarse un lugar en el equipo que dirige tácticamente Alberto Coyote y posteriormente esperar por una nueva oportunidad con Chivas.

Jesús Orozco, titular ante Puebla en este torneo (Imago 7)

"En las tres primeras jornadas del torneo, Víctor Manuel Vucetich tomó en cuenta a varios novatos, ya que le informaron que con la metodología del Barcelona implementada en los entrenamientos de básicas, los muchachos estaban muy adelantados en su formación. Después de esos cotejos, Vuce tomó la decisión de ya no considerar a Magaña, Organista y Orozco, ya que en opinión del estratega los muchachos están muy verdes y se les mandó de nueva cuenta al Tapatío para que sigan preparándose, ya que algunos ni siquiera ahí son titulares indiscutibles", sostuvo el periodista.

¿Quiénes son y de qué juegan los chavos?

Deivoon Magaña: es oriundo de Guadalajara, tiene 21 años y se desempeña como lateral o extremo por derecha. Debutó en este Apertura 2021 con el Rebaño Sagrado: ingresó 22 minutos ante San Luis en la J1. Ha jugado el Mundial Sub-17 del 2017 con la Selección Mexicana, en donde el Tri cayó en Octavos de Final vs. Irán.

Alejandro Organista: es oriundo de Guadalajara, tiene 21 años y se desempeña como mediocentro. Ya tiene 3 partidos con el primer equipo: 8 minutos vs. Cimarrones (J1 de Copa MX 2019), 8 minutos vs. Cimarrones (J3 de Copa MX 2019) y 22 minutos vs. San Luis (J1 del Apertura 2021).

Jesús Gilberto Orozco: es oriundo de Zapopán, tiene 19 años y se desempeña como marcador central. Debutó en este Apertura 2021 con el Deportivo Guadalajara: fue titular ante Puebla y disputó 74 minutos. Mantuvo la valla invicta y dejó una buena impresión. Vucetich habló muy bien de él antes del inicio de la temporada.