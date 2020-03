Video | José Juan Macías lanza nuevo reto viral para tiempos de cuarentena por Coronavirus

En medio de la pandemia mundial que existe por el Coronavirus, en las redes sociales han surgido en los últimos días diversos retos virales para hacer ejercicios, divertirse y distraerse en medio de la cuarentena obligatoria que se debe hacer por esta crisis sanitaria.

Hace instantes, se ha sumado a la iniciativa el delantero del Club Deportivo Guadalajara, José Juan Macías, quien utilizó sus redes sociales para anunciar la realización de una nueva prueba: el #JJChallenge.

¿En que consiste? Básicamente que durante todos los días venideros, a partir de este viernes 20 de marzo, el goleador rojiblanco mostrará en sus redes sociales rutinas de ejercicios de entre 15 a 20 minutos, en busca de motivar a la gente a activarse en días en que se sugiere a la población mantenerse resguardados en sus hogares.

"De los momentos malos me gusta sacar lo bueno y me puse a pensar en qué podríamos hacer para que en esta cuarentena no se nos haga tan pesada, genera buenos hábitos y nos mantenga sanos. Decidí subir a mis redes sociales rutinas de ejercicio para que no se haga tan pesado", señaló JJ.