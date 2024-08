¿Qué es una apuesta doble en bet365?

Las apuestas dobles en bet365 hacen parte de las apuestas combinadas o parlay, y como su nombre lo indica, son pronósticos en los que se combinan dos mercados en eventos o partidos de cualquier deporte. Los dos mercados se configuran en un mismo boleto de apuestas, haciendo posible que las cuotas individuales se unifiquen y se multipliquen entre sí.

¿Cómo hacer una apuesta doble en bet365 exitosa? ¡Eso depende de ti! Pero ten en cuenta que el verdadero reto es que para obtener la ganancia deseada con la cuota multiplicada es obligatorio acertar las dos predicciones realizadas en tu boleto de apuestas, lo que significa que si una sola falla, todo el cupón se considerará perdido.

Este tipo de apuestas se puede realizar sobre un mismo deporte, por ejemplo, en dos partidos diferentes de fútbol, o sobre dos categorías o competencias deportivas distintas, como el total de cestas en un juego de baloncesto y el número de sets en un partido de tenis.

Tipos de apuestas combinadas bet365 México

Como lo mencionamos, las apuestas dobles en bet365 hacen parte de las modalidades combinadas del mercado de apuestas en México, pero, entonces, ¿cuántos tipos de apuestas combinadas existen? Veamos:

La primera de las apuestas combinadas es la que estamos analizando: las dobles. Como lo dijimos, son boletos con dos tipos de apuestas que se combinan entre sí para obtener la cotización final.

El otro tipo de apuesta combinada es la triple, que funciona igual que la anterior, pero en lugar de 2 selecciones o mercados se realiza sobre 3 pronósticos. Aquí, el nivel de dificultad empieza aumentar porque se deben acertar las 3 predicciones para hablar de un boleto ganador.

La apuesta combinada de sistema es la tercera opción de las modalidades que estamos hablando. Aquí, la plataforma genera una combinación de distintas apuestas. Hay que tener en cuenta que la inversión es superior porque se juega la misma cantidad en cada apuesta generada, pero se puede ganar dinero, aunque falle algún partido.

Existen otros tipos de apuestas combinadas que asumen el nombre según el grado de dificultad y los boletos compuestos que se pueden armar. No son muy comunes de darse en los operadores como bet365, pero se deben conocer:

Apuesta trixie : Con esta opción, el boleto de apuestas está conformado por la combinación de 3 eventos que a su vez se desglosa en 4 subapuestas (3 dobles y una triple).

: Con esta opción, el boleto de apuestas está conformado por la combinación de 3 eventos que a su vez se desglosa en 4 subapuestas (3 dobles y una triple). Apuesta patent : Es una apuesta combinada completa mezclada con pronósticos sencillos en 3 selecciones, es decir, está conformada por 7 apuestas (3 sencillas, 3 dobles y 1 triple).

: Es una apuesta combinada completa mezclada con pronósticos sencillos en 3 selecciones, es decir, está conformada por 7 apuestas (3 sencillas, 3 dobles y 1 triple). Apuesta Yankee : Es el boleto compuesto por la combinación completa con 4 selecciones o mercados. Con esta modalidad se componen 11 apuestas (6 dobles, 4 triples y 1 de cuatro selecciones).

: Es el boleto compuesto por la combinación completa con 4 selecciones o mercados. Con esta modalidad se componen 11 apuestas (6 dobles, 4 triples y 1 de cuatro selecciones). Lucky 15: Este cupón está conformado por 4 selecciones que generan 15 apuestas; 4 simples, 6 dobles, 4 triples y una cuádruple.

Este cupón está conformado por 4 selecciones que generan 15 apuestas; 4 simples, 6 dobles, 4 triples y una cuádruple. Heinz : Está formada por 6 selecciones que generan 57 tipos de apuestas; 15 dobles, 20 triples, 15 cuádruples, 6 quíntuples y 1 séxtuple.

: Está formada por 6 selecciones que generan 57 tipos de apuestas; 15 dobles, 20 triples, 15 cuádruples, 6 quíntuples y 1 séxtuple. Goliath: Una modalidad conformada por 8 selecciones que generan 247 apuestas; 28 dobles, 56 triples, 70 cuádruples, 56 quíntuples, 28 séxtuples, 8 séptuples y 1 óctuple.

¿Cómo hacer apuestas dobles en bet365?

Es un proceso sencillo y no tarda más de 2 minutos. Te lo resumimos en 5 pasos para que puedas aprenderlo y aplicarlo cuantas veces desees. Recuerda que podrás hacer apuestas en bet365, sencillas o combinadas, en la modalidad a prepartido o en vivo:

Ingresa a la página web o app oficial de bet365 México y accede a tu cuenta con tu usuario y contraseña. Verifica en tu cuenta que cuentes con dinero suficiente para apostar o, caso contrario, es la oportunidad para realizar un depósito con los métodos de pago dispuestos por el operador. Dirígete a la sección de deportes de bet365.MX y selecciona los eventos deportivos y los mercados en los que quieres pronosticar y apostar. No olvides revisar y comparar cuotas con partidos interesantes. Al seleccionar dos partidos o eventos aparecerá un boleto de apuestas con las cuotas individuales de cada juego y con la multiplicación automática de los dos. Deberás escribir el valor o monto a apostar. Acepta el boleto o cupón de apuestas con el valor final y ¡listo! ya quedará guardado en tu cuenta para que puedas hacerle seguimiento y mucha fuerza a tu pronóstico. ¡Mucha suerte!

¿Cómo se pueden calcular las apuestas dobles en bet365?

Como lo hemos venido mencionando, la función o característica principal de las apuestas en bet365, entre ellas, las dobles, es multiplicar entre sí las cuotas de cada evento deportivo seleccionado para generar una sola que luego es multiplicada por el valor de la apuesta que desees. Las ganancias potenciales quedan indicadas en cada boleto de apuestas y cerradas una vez se acepta, sin que pueda haber una modificación de la cuota final, independientemente de los factores que sucedan antes o durante el partido o los juegos escogidos.

Para mencionar un ejemplo de cómo hacer apuestas dobles en bet365 México y calcular la posible ganancia en esta modalidad, observemos la siguiente situación:

Pedro realiza una apuesta doble en bet365.MX por valor de $1.000 MXN a la victoria del Cruz Azul en la Liga MX y por la victoria del Toluca en otro juego de la jornada.

Las cuotas están así: i) triunfo del Cruz Azul con una cuota de 1.75; ii) triunfo del Toluca con una cuota de 2.20

En este caso, se multiplican los valores 1.75 y 2.20, dando lugar a una cuota unificada de 3.85. Ahora esa cifra se multiplica nuevamente, pero esta vez con el monto de dinero a apostar, es decir, $1.000 MXN. Si el boleto llega a ser exitoso con los dos resultados escogidos, Pedro podría recibir $3.850 MXN en su cuenta, con ganancia neta de $2.850 MXN (restando el valor de su apuesta). ¿Nada mal, cierto?

Guía para realizar una apuesta doble en bet365

No existe un catálogo pleno que se pueda consultar para ser un experto en cómo hacer apuestas dobles en bet365 México, pero sí se puede recoger las mejores experiencias, tips o consejos de expertos que te pueden orientar para tener boletos exitosos o apostar en momentos claves.

Ten en cuenta que las apuestas dobles en bet365 están disponibles para cualquier portafolio deportivo, y, aunque lo más común es el fútbol, eso no impide que se puedan combinar eventos en distintos deportes y competencias. Por ejemplo, boletos de apuestas en dos partidos de la Liga MX o uno de la Copa Libertadores y otro de la Premier League, o uno de baloncesto y otro de tenis, etc.

Como primer consejo para esta modalidad de apuestas combinadas está en revisar muy bien las cuotas que se ofertan en los mercados que desees. Si deseas apostar bastante dinero, te recomendamos hacerlo con cuotas no tan altas y que al combinarse sean posibles su resultado. No obstante, si estás empezando, lo mejor es apostar poco dinero, pero con cuotas significativas y con resultados que, aunque no parezcan probables o no sean favoritos los equipos, exista posibilidad real de que sucedan.

Una segunda recomendación es apostar en categorías deportivas que conozcas y que sepas cómo leer las estadísticas y las probabilidades. Si te animas a apostar en deportes pocos comunes puede que te lleves sorpresas no muy gratas. Para incursionar en deportes no tradicionales, lo mejor es asesorarse de expertos que te puedan orientar y realizar apuestas dobles con poco valor.

Otro consejo que te damos desde Chivas Pasión es que te informes antes de apostar por el evento, es decir, si hay lesionados, cómo llegan los jugadores o equipos, el historial de enfrentamientos, actualidad deportiva y favoritismo en bet365. Eso te permitirá no cometer errores en el boleto de apuesta o elegir un resultado con base en lo que sabías hace algunos años.

Preguntas frecuentes sobre las apuestas dobles bet365 y otras apuestas combinadas