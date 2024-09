No hay dudas de que Chivas no tiene el mejor momento luego de haber quedado eliminado en la Leagues Cup. El resultado ante FC Juárez no debe dejar escapar la realidad que vive en estos momentos el Guadalajara ya que no se gana un campeonato desde el paso por Matías Almeyda en el equipo.

Gonzalo Pineda entiende muy bien a lo que se enfrenta Fernando Gago, por lo que sabe lo que es enfrentar momentos muy adversos. En exclusiva con Rebaño Pasión, el exjugador rojiblanco señaló cómo se tiene que trabajar para dar el salto de calidad, cómo consolidar a los canteranos y de qué se tiene que hacer cargo el entrenador ante la gran cantidad de lesionados para dar el salto de calidad en la Liga MX.

Gonzalo Pineda y su visión para consolidar a los canteranos de Chivas

Son contados con los dedos de una mano los jugadores formados en las fuerzas básicas de Chivas que llegan a competir por un puesto en el primer equipo. Actualmente son Raul Rangel, Gilberto Sepúlveda, Jesús Orozco, Yael Padilla y la Hormiga Gonzalez quienes tienen argumentos para pelear por un lugar en el once titular.

¿Qué falta para que haya más canteranos en el primer equipo? Gonzalo Pineda no habló de paciencia de la directiva, entrenadores y afición, sino de una estructura que contenga a los jugadores que surgen de las fuerzas básicas. Esa base que nombra es la de los jugadores experimentados que se hacen cargo de los momentos más difíciles para soportar la presión, y para esto pone de ejemplo a Chicharito Hernández.

Gonzalo Pineda desta cómo se manejó Chivas para que surja Chicharito Hernández. (Foto: IMAGO)

“Creo que como lo hizo Chicharito. Debutó en 2006 con Chepo que tenía a Bofo, al Venado arriba del Chicharo. Pero cuando empieza a surgir Chicharo, de la mano de Paco Ramírez, le dan oportunidades cuando tenía arriba a Jared Borgetti y a Carlos Ochoa. Le llevaron a dos jugadores importantes y el Chichcaro se ganó su lugar con goles”, señaló.

Y agregó: “En un macro como institución tienes que llevar a los jóvenes de a poco. Tienen que tener una base, una columna vertebral del equipo de experiencia que sostenga el equipo, que sostenga las presiones el saber cómo enfrentar la adversidad, pero también el éxito. Cuando se magnifican de tal forma las cosas, la gente de experiencia, que ya tiene cierto bagaje del futbol, le puede dar calma a los jóvenes, que no se crezcan tanto en las muy altas y ni muy bajo en las bajas. Creo que eso es muy importante”.

Tala Rangel se consolidó en el equipo luego de haber estado atrás de Miguel Jiménez. (Foto: IMAGO7)

A su vez, puso de ejemplo lo que vivió en 2006 cuando fue campeón. “A mi me tocó vivir eso en Chivas. El 2006 fue un año extraordinario en Chivas, muchos seleccionados, muy buena representación en copas internacionales, campeones de liga y muy pronto se desmantela el equipo porque efectivamente venían jugadores de gran calidad en Chivas, pero se desmanteló el equipo y querían que tomen la responsabilidad y no funcionó. Después de Almeyda pasa exactamente lo mismo, desmantela muy rápido el equipo y no dejaron madurar esos procesos. Creo que Chivas tiene una de las mejores canteras de México, sin lugar a dudas, pero falta ese proceso de consolidación porque falta esa columna vertebral que lleve a los chavos en largo y mediano plazo. Hoy en día se quiere que cualquier jugador que debuta meta cinco goles y sea ya la figura del futbol mexicano y si en el siguiente torneo no lo hace afuera y así no son los procesos con los jóvenes”, cerró

¿Cómo se saca adelante a un equipo golpeado y con lesionados como Chivas?

Fernando Gago tiene que sacar a Chivas adelante. (Foto: IMAGO7)

En estos momentos Chivas debe convivir con dos grandes problemas: la falta de resultados y los lesionados. Ambos están intrínsecamente vinculados porque la ausencia de un jugador clave puede determinar el marcador de final del próximo partidos.

En Atlanta United Gonzalo Pineda tuvo que convivir con bajas muy sensibles y momentos de adversidad. Es por esto que aconsejó cómo salir adelante y de qué tiene que hacerse cargo el entrenador cuando no puede contar con un elemento.

“Son momentos muy difíciles. Cada momento tiene su lugar. Algo que nos ayudó mucho para no caer en el ánimo era no generar contexto de extrema presión, era tener la vista en la mejoras, en el proceso más que en el objetivo cuando te grabas en la cabeza que lo importante es la mejora constante y no es el espíritu ganador. ¿Qué es eso? ¿Quien compitiendo en lo que sea no piensa en ganar? Todos nos preparamos para ganar. La mentalidad competitiva es más que la ganadora. La mentalidad competitiva se da cuando pierdes y tienes esos deseos de sobreponerse y redoblar esfuerzo y eventualmente eso te lleva a ser ganador en algunas circunstancia”, explicó. Y añadió: “Hoy magnificamos lo que es ser ganador y perdedor, y no dimensionamos los procesos, el avance y las mejores.

Respecto a los lesionados marcó que las ligamentarias o de contactos son mala suerte, pero las musculares se debe hacer cargo el entrenador. “Hay lesiones que son de contacto, musculares y articulares. Hay lesiones que son malas fortuna. Ya la ciencia dice que la de cruzados a veces vienen por fatiga. Yo sí me cargo todas las que son musculares. Me culpo a mi mismo de las musculares porque creo que hoy en día las cargas tienen que estar bien medido tienes que tener una periodización bastante certera para tratar minimizar las lesiones musculares y toda una metodología, estar en contacto con los fisios. Entonces eso”, cerró. ¿Lo escuchará Fernando Gago? No hay que olvidarse que Mateo Chávez, Carlos Cisneros, Chicharito Hernández y Jesús Orozco cuentan con lesiones musculares.