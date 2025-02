Chivas es uno de los clubes más importantes de todo el futbol mexicano, por lo que cada generación que logra ser campeón en automático pasa a ser histórica del balompié nacional, en donde se reveló que un importante jugador campeón en el Apertura 2006, no quería llegar al Rebaño.

Gonzalo Pineda reveló que su deseo era permanecer muchos años más en Pumas, equipo en el que se formó y debutó; sin embargo, la directiva auriazul lo obligó a aceptar la oferta que lanzó el Guadalajara a través de amenazas, pese a que intentó convencerlos de que le permitieran seguir en la escuadra felina.

“Muy controversial, porque me quedaban seis meses de contrato y me llega la oferta de Chivas. Seis meses y terminando era el Mundial, se veía que iba a estar en esa lista final. Llega la oferta y le dije a mi representante, que no me quería ir. Canterano de Pumas desde los cinco años, lo único que quería era jugar en Pumas toda mi vida.

“No me querían mejorar mi contrato y me quedaban seis meses. Literal, hasta vino una especie de amenaza contra mi, de decirme de no te vamos a vender a Chivas y si después del Mundial te vas a Europa, que te vaya bien, porque después te aplicamos el Pacto de Caballeros.

“Fue cuando ofrecí ganar la mitad de lo que me ofrecía Chivas. No quisieron. Entonces vino una fricción y se da mi salida, muy a fuerza”, reveló en entrevista para el podcast, El RePortero de Yosgart Gutiérrez.

Pumas se arrepintió y Gonzalo Pineda cumplió su palabra con Chivas

“Al final se echan para atrás. El día que vuelo a Guadalajara me habló el rector directamente para decirme que no iba a respetar el acuerdo de palabra que tenía. Yo, en el aeropuerto, a punto de viajar a Guadalajara el 1 de enero del 2006. Le dije al rector: discúlpeme, pero ya di mi palabra y para mí es lo más sagrado”, concluyó el Gonzo.

¿Cómo le fue a Gonzalo Pineda en Chivas?

El mediocampista se convirtió en un referente dentro del Guadalajara, siendo pieza clave en el equipo para conseguir el título del Apertura 2006, además de brillantes actuaciones en competencias internacionales como Copa Sudamericana. Su salida del redil se suscitó para el Bicentenario 2010 en donde jugó en San Luis y posteriormente jugó en otros clubes como Cruz Azul, Puebla y Querétaro.