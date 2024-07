La sección de bet365 apuestas tenis es de los mejores repertorios que tiene una casa u operador en México no sólo por su cantidad de mercados disponibles y las cuotas competitivas ofertadas, sino, además, por la confianza y seguridad que se tiene en las transacciones producto del reconocimiento de clientes en diferentes países del mundo, principalmente en España, donde patrocina varios equipos de fútbol.

¿Cómo se puede apostar en bet365 apuestas tenis?

Para pronosticar, apostar y ganar con el portafolio bet365 apuestas tenis, especialmente, en los Grand Slam donde hacen presencia los mejores tenistas a nivel mundial, solamente deberás aplicar el siguiente paso a paso:

Accede a la página web o aplicación móvil de bet365 México. Ingresa a tu cuenta y revisa que tengas el dinero suficiente para realizar apuestas. En caso contrario, podrás hacer una recarga con los medios de pago que acepta el operador. Busca la categoría “deportes”. Después de darle clic, selecciona del listado la opción “tenis” y te aparecerán todos los mercados disponibles. Estudia las posibles apuestas y cuotas que se ofertan y selecciona tu boleto (puede ser simple o combinado). Diligencia el monto que quieres apostar y acepta la apuesta. Una vez se confirme tu apuesta, en tu cuenta quedará guardado el boleto. ¡Eso es todo! ¡Mucha suerte!

¿Cómo registrarme en bet365 apuestas tenis?

Si quieres empezar a vivir las emociones que generan los pronósticos, apuestas y ganancias del tenis, no puedes perderte la oportunidad de registrarte en bet365, un operador que llegó a México con todo su reconocimiento y portafolio de apuestas que ha sido distinguido como de los mejores de Hispanoamérica. Registrarse es un proceso sencillo y que no toma más de unos pocos segundos. Al hacerlo, no olvides depositar, al menos, $100 MXN para optar por el bono de bienvenida deportivo y poder multiplicar tus opciones de apostar bet.

Para lograr un registro exitoso, solamente debes seguir estos pasos:

Ingresa a la página web bet365.MX o a la app que encuentras en la tienda de tu dispositivo móvil. Busca en la parte superior de tu pantalla la opción “Regístrate”. Diligencia el formulario de inscripción con todos tus datos personales. Recuerda seleccionar un usuario y contraseña que no puedas olvidar. Digita el código promocional bet365 si lo tienes. En caso contrario, podrás dejar el espacio en blanco. Confirma o acepta los términos y condiciones. ¡Listo! Ya eres un miembro de la familia bet365 en México.

Captura de pantalla tomada en 05/07/2024

Bonos y promociones en bet365 tenis

Actualmente, el operador bet365 ofrece un bono de bienvenida que puede ser usado para las apuestas en eventos correspondientes al tenis. Este saldo de bonificación es de los más altos del mercado de juegos de azar en México con un monto que puede alcanzar los $5.000 MXN. Para ganar este bono, el proceso que debes seguir es:

registrarte por primera vez en bet365 depositar en tu cuenta, al menos, $100 MXN y recibirás de vuelta el doble de este valor. Al optar por una selección en tenis, deberás marcar en tu boleto “utilizar bonos de apuesta”, y, si ganas, el saldo de ganancia es tuyo, descontando el monto de la bonificación.

En cuanto a las promociones, el portafolio bet365 apuestas tenis ofrece 2 posibilidades. La primera, se denomina “Aumento de Parlay de Tenis” y la segunda promoción se llama “Tenis – Garantía por Abandono”.

Promo 1: aumento de Parlay de Tenis

Aquí podrás conseguir hasta un 70% más en los boletos combinados de este deporte. ¿cómo participar? Lo único que deberás hacer es:

registrarte en esta oferta realizar una apuesta anticipada de 2 o más selecciones de tenis en las opciones “ganará el partido”, “1° set ganador” y “apuestas al set”.

Si la apuesta es ganadora, se agregará un aumento entre el 5% y 70% a tus ganancias (dependiendo de los eventos combinados).

Promo Tenis – Garantía por Abandono

Tu boleto de apuesta simple en el mercado “ganará el partido” se te paga (en bonos de apuestas o freebets) si el oponente abandona el juego por lesión. Deberás registrarte en esta oferta para optar por esta ganancia, pues de lo contrario, y en caso de suceder una lesión del tenista rival, la apuesta se te anula y se te devuelve la suma apostada.

Captura de pantalla tomada en 05/07/2024

bet365 tenis: ¿en qué puedo apostar?

Si eres un experto en tenis, o quieres conocer el deporte del tenis como una alternativa de apuesta distinta al fútbol o baloncesto, entonces debes enterarte de todo lo que ofrece para ti el mercado bet365 apuestas tenis. Este operador te brinda la posibilidad de apostar diariamente en mercados de set, de juego, de jugadores y de breaks en la categoría de tenis que están programados en cualquier parte del mundo, incluyendo los Grand Slam, y los circuitos ATP y WTA.

Es importante que tengas en cuenta el calendario de cada Grand Slam o de los torneos más importantes porque es la oportunidad de aprovechar una buena cuota y elegir un tenista para apostarle y ganar. Aquí te mencionamos algunas fechas:

Wimbledon (1 al 14 de julio).

Máster 1000 de Montreal (6 al 12 de agosto).

US Open (26 de agosto al 8 de septiembre).

Máster 1000 de Paris (28 de octubre al 3 de noviembre).

ATP finals (10 al 17 de noviembre).

Captura de pantalla tomada en 05/07/2024. Cuotas sujetas a cambios.

Son muchas opciones para ganar. Ingresa al portafolio de apuestas bet, revisa el listado de opciones y arriésgate por tus tenistas favoritos, ya sea en eventos masculinos o femeninos.

Mercados bet365 apuestas tenis

En bet365 tenis es posible realizar boletos simples y combinados a prepartido o en vivo. Dentro de las apuestas que se pueden hacer están los mercados de set, como el total de juegos de set de un partido o la puntuación de un set determinado. También se puede escoger el mercado de juegos, por ejemplo, el ganador de un encuentro. Si quieres otras posibilidades, este operador cuenta con la opción del mercado de jugadores, donde se podrá apostar por el servidor del game, la mayor cantidad de breaks o el tenista que saca primero.

Veamos algunos de los mercados más populares:

Ganador del partido: Es una apuesta sencilla, donde podrás elegir qué tenista ganará un partido. Al no haber empate, está opción no se fracciona en 3 posibilidades como otros deportes.

Es una apuesta sencilla, donde podrás elegir qué tenista ganará un partido. Al no haber empate, está opción no se fracciona en 3 posibilidades como otros deportes. Total de sets: Esta posibilidad es un reto para los usuarios de bet365, pues en los torneos de tenis a nivel masculino la variación puede ser de 3 o 5 sets, incluso alargándose por los desempates cuando el encuentro es parejo e intenso.

Esta posibilidad es un reto para los usuarios de bet365, pues en los torneos de tenis a nivel masculino la variación puede ser de 3 o 5 sets, incluso alargándose por los desempates cuando el encuentro es parejo e intenso. Hándicap de juegos: El hándicap está disponible para otros deportes, así que, si lo conoces, no te será extraño en el tenis. Aquí, lo importante son los juegos o sets, es decir, si eliges un hándicap de +4.5 y ese tenista pierde el encuentro por una diferencia menor a 5 juegos, ganas la apuesta.

El hándicap está disponible para otros deportes, así que, si lo conoces, no te será extraño en el tenis. Aquí, lo importante son los juegos o sets, es decir, si eliges un hándicap de +4.5 y ese tenista pierde el encuentro por una diferencia menor a 5 juegos, ganas la apuesta. Apuestas a largo plazo: Esta modalidad de apuestas es muy solicitada entre los usuarios mexicanos, por la dificultad y las cuotas que conlleva. En esta opción, por ejemplo, es posible apostar por el tenista campeón de un torneo o los finalistas de un Gran Slam.

Plataforma y app de bet365 apuestas tenis

Este operador te ofrece el acceso a los eventos deportivos descargando la aplicación directamente desde Android 10+ o iOS15. Una vez ingreses a la tienda de tu celular, descargues bet365 y aceptes los términos y condiciones, podrás ingresar a tu cuenta y realizar los depósitos que quieras. Recuerda que también podrás usar el bono de bienvenida y el código de promoción desde tu dispositivo móvil. ¿Qué esperas para tener la app de bet365 en tu celular?

Métodos de pago aceptados en bet365 México

Una buena casa de apuestas se reconoce también por su variedad y facilidad en los medios de pago. En bet365 apuestas tenis encontrarás un amplio abanico de posibilidades de depósito de dinero para tu cuenta, aunque no así para generar retiros. Por tu seguridad y para garantizar la trazabilidad en las transacciones, los retiros sólo son posibles por medio de tarjetas bancarias o por wire transfer.

A continuación, te presentamos una tabla que resume los medios de pago y lo que necesitas saber para recargar tu cuenta o retirar una ganancia de un boleto de apuestas exitoso.

Medios de pago Depósito Retiro Tarjeta VISA o MASTERCARD (Débito o Crédito) Recarga mínima de $100 MXN y máximo de $500.000 MXN / No hay comisión o cobro alguno e instantáneamente aparece el depósito en tu cuenta. Mínimo de $100 MXN y máximo de $500.000 MXN / Entre 1 hora a 5 días hábiles para hacer efectivo el pago por transferencia SPEI Se aceptan depósitos entre $100 MXN y $100.000 MXN por transferencia bancaria / la transacción es instantánea. N/A Paypal Con este medio se pueden hacer depósitos entre $540 MXN hasta $100.000 MXN. N/A Mercado Pago Se puede depositar por celular o computador con sumas entre $100 MXN y $100.000 MXN. N/A BAZ Con este medio la recarga mínima es de $100 MXN y la máxima de $90.000 MXN usando el medio de transferencia bancaria. N/A CoDi El depósito no tiene comisión o cobro alguno y se puede realizarcon mínimo $100 MXN y máximo $8.000 MXN / el plazo es instantáneo. N/A Oxxo Recarga entre $100 a $10.000 MXN en efectivo y espera entre 1-2 días laborales para reflejarse en tu cuenta. N/A Wire Transfer Mínimo $250 MXN y máximo $1.000.000 MXN / 2 a 10 días hábiles para hacer efectiva la transferencia. Mínimo $250 MXN y máximo $600.000 MXN / 1 a 3 días hábiles para hacer efectivo el pago.

Opiniones de bet365

Las opiniones de bet365 apuestas tenis son variadas, pero todas coinciden en que es un buen operador que para México ofrece un buen portafolio de apuestas y mercados, conservando su estructura y organización reconocida en Europa.

El abanico de posibilidades en tenis es destacado, pues se encuentran diariamente los juegos correspondientes a los circuitos ATP y WTA. No se puede dejar de mencionar que al iniciar un Grand Slam, la casa abre promociones sobre estos eventos y no ahorra publicidad para atraer nuevos usuarios en México.

Nuestro veredicto en general de bet365 es destacado, teniendo en cuenta su diversidad en los métodos de pago y los canales de atención al cliente. Cuenta con más de 25 categorías deportivas para todos los gustos y con mercados permanentes que responden a la importancia de los eventos, sin dejar de mencionar sus atractivas promociones y seguridad que ofrece en su plataforma.

¿Por qué apostar en bet365 apuestas tenis?

Son muchas las ventajas que tiene un usuario a la hora de escoger el portafolio bet365 apuestas tenis. Por eso, hemos querido mencionar algunas de ellas para que las tengas en cuenta a la hora de evaluar la escogencia de una buena casa para realizar tus predicciones en los mejores torneos de tenis del año. ¡Echemos un vistazo!

Servicio de streaming en vivo para los grandes eventos de tenis del planeta.

Cubrimiento de todos los torneos y ligas de tenis de los países del mundo.

Cuotas competitivas en los mercados de juegos o eventos de tenis.

Apuestas en vivo y en directo sobre los mejores sucesos que ocurren en un partido de tenis.

bet365 cuenta con una plataforma y app sencilla de navegar y apostar.

Bono de bienvenida de hasta $5.000 MXN para ser apostado todo en la categoría deportiva de tenis.

Apuestas a largo plazo por todos los tenistas que participan en los certámenes de tu preferencia.

Seguridad en el manejo de tus datos personales y financieros en la plataforma bet365.

Preguntas frecuentes