El mercado de fichajes en la Liga MX está próximo a concluir, por lo que muchos clubes del futbol mexicano continúan analizando opciones para poder fichar a algún jugador que les permita apuntalar su plantel para ser más competitivos en este Apertura 2024, en donde Chivas no sería uno de esos equipos.

El Guadalajara ha tenido una actuación complicada en esta ventana de transferencias, ya que no pudo cerrar las contrataciones de los futbolistas que en verdad le interesaban, por lo que recurrieron a contratar a elementos más económicos, pero que están lejos de ser soluciones para el equipo de Fernando Gago.

Sin embargo, con el anuncio de Amazon, muchos aficionados reavivaron su esperanza de conseguir a algún refuerzo, situación que no se dará debido a que la empresa de streaming no pagará todo lo que se había pactado con Amaury Vergara debido a que no puede transmitir todos los productos y por el retraso del anuncio por los problemas con Televisa.

“Después de tanto esperar, por fin se cierra este acuerdo. El dinero de Amazon ya es seguro, si no es que ya llegó, está por llegar. Número dos, se une al dinero de Telemundo, que son 20 millones. Número tres, el dinero de Amazon sí llegará recortado al Guadalajara.

“Al no estar transmitiendo los partidos de Tapatío y de Femenil, como era la propuesta original, que eran 30 millones anuales por todas las divisiones del Guadalajara. Del puro primer equipo eran 20 millones de dólares, los otros 10 entraban por concepto de Tapatío, Chivas Femenil y categorías inferiores.

“Sí se le rebajarán los partidos (…) No se le pagarán completos estos partidos que no se pudieron transmitir”, explicó el reportero de As México, César Huerta, a través de su canal de YouTube.

¿Cuándo cierran los registros en la Liga MX?

Según el reglamento de la Liga MX, el periodo para registrar futbolistas en los equipos para el Apertura 2024 comenzó el 27 de junio y cerrará el sábado 14 de septiembre en punto de las 19 horas, es decir, unas horas antes del comienzo del Clásico Nacional contra América.