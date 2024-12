El futbol es un deporte que exige al máximo a todos los atletas que lo practican, en donde se tienen que realizar varios sacrificios para llegar a la cima, en donde una exjugadora y campeona con Chivas Femenil decidió ponerle fin a su carrera cuando apenas tenía 19 años para continuar con sus estudios: Dayana Madrigal.

Su ascenso al futbol profesional no fue sencillo; sin embargo, su pasión por el balompié le fue abriendo puertas, ya que pasó del equipo piloto de la escuadra femenil a ser parte del primer equipo para el torneo Guard1anes 2020, cuando solo tenía 17 años de edad.

Durante su carrera se desempeñó como defensa central, en donde destacaba su velocidad para perseguir a las adversarias, además de la intensidad con la que luchaba cada esférico.

Su juventud le impidió tener más regularidad, ya que durante su carrera solamente participó en tres partidos, de los cuales solo en uno fue titular; sin embargo, siempre fue parte del plantel, sobre todo en aquel del Clausura 2022 en donde las rojiblancas conquistaron su segundo título del Circuito Rosa.

Pudo irse sin ser campeona

Unas semanas después de levantar el trofeo de campeonas, la escuadra rojiblanca anunció a las jugadoras que ya no continuarían en la institución, en donde para sorpresas de propios y extraños, se confirmó su salida del redil con apenas 19 años de edad, aunque estuvo a punto de marcharse de la Liga MX sin ser campeona.

“Fue muy épico, porque antes de que fuera la temporada donde quedamos campeonas, justo seis meses antes yo ya había hablado con Nelly Simón. Ya tenía tomada la decisión de que ya me quería salir para meterme a estudiar.

“Me apoyó cien por ciento, está bien si es por estudios, entendemos totalmente (…) Me dijo, nada más no te me vayas ahorita, quédate seis meses más porque no tenemos defensas”, explicó en el podcast La Número Cinco.

Sigue ligada al futbol aunque de manera amateur

La pasión por el futbol no ha disminuido en Dayana Madrigal, por lo que sigue practicándolo en la universidad en la que está cursando su carrera, en donde inclusive la propia exjugadora del Guadalajara ha reconocido que algunas de sus tareas las relaciona con el mundo del balompié.