Antuna contó los detalles de su recuperación del Covid-19

Uriel Antuna es uno de cuatro jugadores del plantel de las Chivas de Guadalajara que se encuentran actualmente aislados por arrojar positivo para Coronavirus y aunque en un principio se declaró que era un caso asintomático, admite que si estuvo decaído por varias horas.

“Me sentía cansado el domingo, no pensé que fuera a dar positivo por las precauciones que habíamos tomado hasta que regresé de la CDMX, yo sentía algo antes del partido (ante Cruz Azul), después del juego sentí escalofríos, el lunes me empecé a sentir mal, como decaído, cansado y me mandaron a mi casa, no entrené, me hicieron la prueba ese día en la tarde, que fue cuando me sentí decaído, duré así todo el día, el martes a las 6 de la mañana se me bajó la fiebre, ya estaba más tranquilo y aliviado, y desde el martes ya estaba como nuevo, fue día y medio lo que me sentí mal", expresó el Brujo.

El jugador también aclaró la polémica sobre los vídeos publicados por su esposa y el club (Captura)

El extremo del Rebaño Sagrado dice sentirse recuperado y ansioso porque transcurra su última semana de aislamiento para volverse a someter a la prueba y esperar por el negativo que le permita volver a las canchas.

“El cuerpo médico me indicó aislamiento de 15 días y ya tengo una semana, me queda otra más, esperamos hacer la prueba y salir negativo, y después hacer la segunda para regresar a la cancha”, continuó.

Antuna invitó a toda la gente a que se tomen muy en serio las medidas sanitarias impuestas por las autoridades para evitar el contagio de este virus que si tiene consecuencias.