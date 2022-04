En Chivas se han aferrado en asegurar que el vestidor está fuerte y unido; sin embargo, han surgido varias situaciones que manifiestan lo contrario, tal como el conato de bronca que protagonizaron Antonio Briseño y César Huerta al término del partido contra Toluca.

Al ser cuestionado al respecto, Francisco Javier Robles, auxiliar técnico de Marcelo Michel Leaño que fue expulsado, aseguró que esa conducta fue producto de la frustración por no haber ganado el partido, por lo que minimizó la situación y aseguró que se solucionó en el interior del vestidor.

“Fue la frustración de todos, todos terminamos no tan contentos. Sí, por ahí hubo algunos reclamos pero al final se dijo lo que se tenía que decir en el vestidor y la situación está bien en el sentido de que no se llegó a más. No es lo mejor, pero sí la frustración. Los que han jugado al futbol saben que a veces se calienta y los dos se hicieron de palabras y a final de cuentas terminó bien todo”, explicó en conferencia.

Al término del partido surgieron las imágenes en donde ambos futbolistas se hicieron de palabras desde el banquillo de suplentes, donde fueron separados por Isaác Brizuela; sin embargo, segundos después, Briseño le dio un ‘zape’ a Huerta, provocando que se desbordaran los ánimos en plena cancha del Nemesio Diez.

¿Qué ha dicho Michel Leaño del vestidor?

El entrenador del Guadalajara previo al partido en Toluca aseguró que el vestidor estaba fuerte y unido, por lo que el mensaje que lanzó Jesús Sánchez hace unas semanas era buen síntoma de la sangre que corre por las venas de los futbolistas rojiblancos, aunque la perspectiva ya cambió después del compromiso contra los Diablos.