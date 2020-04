Ramón Ramírez cree que los jugadores de Chivas no deberían ir al América

Chivas de Guadalajara y el Club América son los rivales históricos del futbol mexicano, sin embargo a lo largo de la historia hay muchos jugadores que han sido figura en uno y luego vestido los colores del otro.

Este fue el caso de Ramón Ramírez que luego de un ilustre paso por el Rebaño Sagrado tuvo que marcharse en contra de su voluntad al América y no la pasó nada bien y así lo describió en una entrevista para TVC Deportes.

��“Jugadores no deben pasar de Chivas al America”��



“Cuando empecé a escuchar los rumores de que yo estaba vendido al América en la final que perdimos ante Necaxa. Yo no me la creía, a mi la gente me hacía en el América y no lo podía creer. Platicaba con el cuerpo técnico, directivos y me decías que ‘no, que no era correcto'”, explicó Ramírez.

Para nadie es un secreto que el futbol es un negocio y que por más que un jugador esté identificado con un club no significa que vaya a pasar toda su carrera allí, pero Ramírez pide que no se pueda vender a un jugador en contra de su voluntad.

“Mi sentimiento es que un jugador de Chivas no debería pasar al América y uno del América no debería pasar a Chivas. Si los directivos quisieran traspasarlos el jugador debería tener la última palabra y en mi caso esto no se me respetó. Mi voluntad en ese momento era que de Chivas yo no podía pasar al América”, concluyó.