Chivas se prepara para llevar adelante una nueva presentación en el Clausura 2024 de la Liga MX cuando enfrente a León por la jornada once. Por otra parte, luego de la derrota ante América, el Piojo Alvarado realizó una fuerte autocrítica sobre el nivel que lleva en el Rebaño Sagrado.

A lo largo de las últimas semanas el Rebaño Sagrado no ha tenido un buen momento desde que logró superar por amplia diferencia a Pumas. El pasado fin de semana Cruz Azul hizo ver pequeño al Guadalajara y las Águilas terminaron por evidenciar el pésimo juego que llevan adelante.

En medio de todo esto Chivas debe recuperarse, especialmente porque la Liga MX sigue adelante. Previo al duelo contra León, el Piojo Alvarado habló con TUDN y realizó una dura autocrítica sobre el nivel que trae.

“Obviamente en cada partido que pasa me pongo de propósito met gol. El otro día me puse a ver que si desde que inició el torneo hubiera metido las oportunidades que se han generado, pues llevaría goles. Pero bueno, ya no me puedo quedar en eso”, explicó.

Piojo Alvarado habló de su presente en Chivas. (Foto: Jam Media)

Y agregó: “Cada partido el objetivo es hacer gol, hacer asistencias, jugar bien y bueno, estoy tranquilo. Todavía quedan muchos partidos y estoy seguro que si lo sigo buscando, que si me lo sigo poniendo como objetivo, pues se va a dar”.

Roberto Alvarado advirtió a Chivas

Previo al juego contra León, Roberto Alvarado habló sobre el potencial que tiene León en el ataque. “Sabemos que tienen arriba gente muy buena como lo es Viñas, Diente López, Ángel Mena, Elías Hernández, tiene un muy buen equipo, pero a partir de lo que nosotros somos, de lo que queremos ser”, comentó.

Y añadió: “Buscar ser protagonistas y después buscar ser contundentes, que creo que nos ha faltado últimamente porque generamos, llegamos, pero nos ha faltado ser contundentes. Entonces trata de aprovechar las jugadas que tenemos ahí”.