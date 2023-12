Chivas se encuentra en plena planificación de cara al Clausura 2024 luego de que no haya podido pasar de los Cuartos de Final de la Liguilla tras perder ante Pumas. Por otro lado, mientras la directiva piensa en las altas y bajas que tendrá, afirman que América busca quitarle un refuerzo que quiere el Guadalajara.

El Rebaño Sagrado busca tener un buen mercado de pases luego de que haya traído jugadores que no terminaron de rendir lo esperado como Ricardo Marín y Érick Gutiérrez. A su vez, Óscar Whalley y Daniel Ríos no llegaron a ver una gran cantidad minutos debido a que Veljko Paunovic no terminó de convencerlo.

Por otro lado, en esta ventana de transferencia Chivas sabe muy bien que se pueden ir Alexis Vega y Chicote Calderón por sus indisciplinas previo al juego contra Toluca. Es por este motivo que la directiva busca un posible reemplazante del lateral izquierdo debido a que Alejandro Mayorga deja más dudas que certezas.

Debido a esto, Fernando Hierro y su equipo estarían siguiendo de cerca a Gerardo Artega, según lo informado por Fernando Esquivel. Sin embargo, el futbolista del Genk de Bélgica es buscado por varios clubes de la Liga MX: América, Cruz Azul y Rayados de Monterrey.

Sin embargo, las Águilas de Coapa no solo habrían sondeado al lateral izquierdo, sino que además se habrían anticipado a Chivas. Esto se debe a que ya comenzaron a contactarse con el jugador formado por Santos Laguna, por lo que el Rebaño Sagrado deberá realizar alguna oferta si quiere contar con él para el Clausura 2024.

¿Por qué Chicote Calderón se quiere ir de Chivas?

Por otro lado, Chicote Calderón estuvo cerca de firmar la renovación con Chivas a pesar de sus indisciplinas en el Apertura 2023. No obstante, el futbolista habría decidido no estampar no aceptar la propuesta ya que Fernando Hierro quería imponer severas cláusulas si llegaba a reincidir en una falta.

¿Cuándo empieza la pretemporada para Chivas?

La pretemporada de Chivas para el Clausura 2024 comienza el próximo 21 de diciembre cuando se reúnan en Verde Valle para llevar adelante los diferentes exámenes físicos y médicos habituales.