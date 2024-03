Chivas busca cambiar la imagen que dio ante Américay se espera que frente a León pueda levantar la moral. A pesar de esto, Roberto Alvarado advirtió a sus compañeros al marcar que deben volver al juego que pide Fernando Gago. A su vez, el Piojo afirmó que deben tener cuidado con el ataque de la Fiera.

El pasado miércoles el Guadalajara fue goleado luego de caer por 3-0 ante las Águilas en la ida de los Octavos de Final de la Concachampions. Es por esto que el Rebaño Sagrado necesita dar un golpe en la mesa para decir que nada ha cambiado.

Por otra parte, de cara al juego con León, Roberto Alvarado mantuvo diálogos con TUDN en el que afirmó que será un duelo duro. A su vez, el atacante dejó claro que deben hacer todo lo posible para mantenerse dentro del plan que pide Fernando Gago.

“Va ser complicado, nosotros debemos tratar primero mentalmente de llegar bien, estar concentrados, buscar otra vez regresar a lo que quiere Gago, a lo que nos piden y de ahí partir, sabemos que ningún partido es fácil”, señaló el referente Rojiblanco.

El Piojo Alvarado habló del juego ante León. (Foto: Imago7)

Á pesar de esto, el elemento del Guadalajara señaló que deberán tener cuidado con el ataque de la Fiera. “Sabemos que tienen arriba gente muy buena como lo es Viñas, Diente López, Ángel Mena, Elías Hernández, tiene un muy buen equipo, pero a partir de lo que nosotros somos, de lo que queremos ser. Buscar ser protagonistas y después buscar ser contundentes, que creo que nos ha faltado últimamente porque generamos, llegamos, pero nos ha faltado ser contundentes. Entonces trata de aprovechar las jugadas que tenemos ahí”, comentó.

La dura autocrítica de Roberto Alvarado

Por otra parte, Roberto Alvarado habló de su nivel y afirmó que podría tener más goles en cada campeonato. “Obviamente en cada partido que pasa me pongo de propósito met gol. El otro día me puse a ver que si desde que inició el torneo hubiera metido las oportunidades que se han generado, pues llevaría goles. Pero bueno, ya no me puedo quedar en eso”, explicó.

Y agregó: “Cada partido el objetivo es hacer gol, hacer asistencias, jugar bien y bueno, estoy tranquilo. Todavía quedan muchos partidos y estoy seguro que si lo sigo buscando, que si me lo sigo poniendo como objetivo, pues se va a dar”.