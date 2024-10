Con la salida de Fernando Gago de las Chivas de Guadalajara muchos entrenadores han sido ofrecidos a la directiva que comanda Amaury Vergara, sin embargo hay dos que llevan ventaja para ser uno de los elegidos de cara al resto del Torneo Apertura 2024 y Robert Dante Siboldi está en la mira de los altos mandos.

El entrenador uruguayo tiene una amplia experiencia en el futbol mexicano y ya fue campeón con Santos Laguna y los Tigres de la UANL, derrotando precisamente al Rebaño Sagrado el año anterior cuando eran dirigidos por Veljko Paunovic, lo cual le da las bases para ser considerado por los dirigentes rojiblancos Juan Carlos Martínez y Fran Pérez.

Siboldi revela si ya fue contactado por Chivas

En el programa Futbol Picante de ESPN, se mostró sorprendido porque desde Guadalajara nadie le ha llamado: “Estamos tranquilos, yo no tengo ninguna novedad, conmigo no se ha comunicado nadie, me sorprende todo lo que están diciendo. No presto mucha atención a los medios y estoy muy tranquilo en casa con la familia y no sé, no sabía que estaba tan solicitado”.

Siboldi ya fue campeón dos veces en México. Foto/ Imago7/Andrea Jiménez

“Para mí sería un gran honor el poder estar al frente de un proyecto como es el de Chivas sabiendo todo lo que es su historia, todo lo que representa en el futbol mexicano y para la gente de México, para mí sería un honor sin lugar a dudas, un gran reto y un gran desafío de poder llegar a un proyecto de ese nivel”, fue parte de lo que manifestó el timonel uruguayo.

La mañana de este viernes 11 de octubre el periodista David Medrano informó que el primer entrevistado por parte de la dirigencia de los rojiblancos fue Gerardo Espinoza, el joven entrenado mexicano que estuvo al frente del Tapatío en el 2023 obteniendo el doblete en la Liga de Expansión.