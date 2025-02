Hacia finales del año 2021, el entrenador uruguayo, Guillermo Almada, tomó las riendas del Pachuca. A partir de allí, se convirtió poco a poco en uno de los mejores estrategas de la Liga MX. Protagonizó Liguillas, ganó títulos locales y el año pasado levantó también la Concachampions, ganándose el derecho de disputar el Mundial de Clubes.

En el futbol de hoy es poco habitual ver entrenadores que lleven adelante procesos a largo plazo como el de Guillermo Almada con Pachuca. El charrúa ha sabido adaptarse a distintos momentos, potenciar juveniles y afrontar torneos sin demasiada jerarquía. Por todo esto es uno de los estrategas más codiciados del futbol mexicano e incluso estuvo más de una vez en el radar de Chivas.

Guillermo Almada tiene buenos números frente a Chivas

Cabe recordar que tiempo atrás, Almada fue también entrenador de Santos Laguna, con el que llegó a otra final de Liga MX. Y en aquella etapa el estratega cosechó buenos números enfrentándose al Rebaño. En total, entonces, Chivas se enfrentó en 12 ocasiones al charrúa, con un saldo parejo pero negativo: tres victorias, cinco empates y cuatro derrotas.

Chivas tiene ventaja contra Almada en Pachuca

El Rebaño Sagrado ha tenido un balance positivo en los últimos años enfrentándose al Pachuca de Guillermo Almada. Aunque perdió el primer enfrentamiento allá por enero de 2022, a partir de allí Chivas no volvió a caer frente al estratega charrúa: le siguieron tres empates consecutivos y las últimas dos victorias del Rebaño en el Estadio Hidalgo, por 1-0 en el Apertura 2024 y 2-0 en el Clausura 2024.

Guillermo Almada ya estuvo en carpeta para dirigir a Chivas

Siempre que el Rebaño se ha quedado sin entrenador en los últimos años, el nombre de Guillermo Almada resultó tan atractivo como complejo. Y es que su compromiso con los Tuzos ha sido total. Pero incluso antes de esto, cuando dirigía a Santos Laguna, el uruguayo reconoció que sí le interesaba la idea de entrenar al Rebaño: “¿A quién no le va a gustar dirigir a un equipo grande? Me halaga que un equipo tan importante se interese por nuestro trabajo y no sólo el mío, sino también el del grupo que me acompaña”, dijo en una conferencia de prensa cuando era estratega de Santos Laguna.