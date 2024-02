Una de las decisiones que más se le cuestionó a Veljko Paunovic durante su estadía en la dirección técnica de Chivas fue la de cepillar a Víctor Guzmán durante el Apertura 2023, en donde el mediocampista y capitán del Rebaño decidió ponerle fin a las especulaciones y habló abiertamente de cómo fue su relación con el entrenador serbio.

Durante el semestre anterior una de las principales polémicas se suscitó por el súbito cambio del timonel rojiblanco de prescindir de varios elementos determinantes, en donde destacaba el Pocho, por lo que surgieron rumores de que llegaron a intercambiar golpes por diferencias futbolísticas.

Es por eso que el futbolista del Guadalajara decidió romper el silencio y hablar abiertamente de cómo era la relación con Veljko Paunovic, en donde detalló cómo se hizo el exentrenador tapatío la famosa herida en la ceja y si él estuvo involucrado en eso.

“Nunca pasó absolutamente nada, nunca le pegué. Aunque yo fuera el capitán en ese momento, pienso que a nadie le perdonarían eso, que un jugador golpee a un auxiliar, a un entrenador o a un directivo, no se perdona.

“Siempre que terminábamos un entrenamiento, nosotros nos íbamos a bañar y a nuestars casas. Ellos se quedaban jugando futbol-tenis, entonces, en ese momento, Quenton Fortune, era auxiliar y él, disputan una pelota en la pura red, entonces Pauno al mover la cabeza le pega en la nuca, entonces a Pauno se le abre la ceja.

“Como al siguiente partido no me metió, todos empezaron a sacar eso, que yo había golpeado a Pauno porque no me había metido o que traíamos problemas. Mis respetos para el señor, al último no me metió, pero eran decisiones de él. Nunca tuvimos el más mínimo percance o una discusión. Asunto aclarado”, declaró para el podcast Los Broudys.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. FC Juárez?

El próximo compromiso en el torneo doméstico para el Guadalajara se llevará a cabo el próximo sábado 10 de febrero en la cancha del Estadio Akron, duelo que arrancará en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.