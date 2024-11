En las Chivas de Guadalajara no se ha hecho oficial la llegada de Óscar García como nuevo directo técnico, pero es una realidad que en cualquier momento saldrá el comunicado oficial, sin embargo, otro de los aspectos que suena fuerte en el entorno rojiblanco es la posible partida de algunos futbolistas que son de los principales activos de la plantilla, como Víctor Guzmán.

El Pocho no tuvo la mejor campaña en este Apertura 2024 donde apenas pudo marcar un tanto en los 513 minutos que jugó divididos en 15 partidos, por lo que es una realidad que no estuvo a la altura en una campaña que se esperaba de revancha, pero que terminó en todo lo contrario al ser eliminados en el Play In por Atlas.

Pacho Guzmán está en Pachuca esperando exámenes médicos

De acuerdo a reportes del portal AS México, el Pocho Guzmán viajó a la ciudad de Pachuca para esperar la negociación entre la directiva de Chivas y los Tuzos, pensando en ponerse a las órdenes del estratega Guillermo Almad a lo antes posible, ya que los hidalguenses tampoco clasificaron a la Fiesta Grande pero jugarán la Copa Interamericana en el mes de diciembre.

Pocho no tuvo la mejor campaña con Chivas. Foto: Imago7/ Rafael Vadillo

“Los Tuzos del Pachuca ya cuentan con unos de los elementos de más nombre en los últimos meses que pertenecía a las Chivas Rayadas del Guadalajara, se trata de Víctor ‘Pocho’ Guzmán quién ya está en la capital hidalguense para formar parte del equipo que dirige Guillermo Almada”.

“Guzmán Guzmán ya está en la Bella Airosa para realizar los exámenes médicos de rigor para formalizar su incorporación al Club Pachuca. El ‘Pocho’, ya formó parte de la escuadra albiazul, de hecho fue el equipo que lo proyectó a niveles muy interesantes en su carrera deportiva, jugó en Pachuca del año 2015 al 2022 cuando regresó al conjunto tapatío”, fue parte de lo que publicó el citado medio.

Por el momento en el Rebaño no ha surgido información oficial acerca de la partida del Pocho y aunque otros medios han revelado el interés de los Tuzos, también existe la aclaración de que no pretenden pagar por el volante ofensivo, pues únicamente desearían intercambiarlo por algunos jugadores hidalguenses.