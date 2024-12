Las Chivas de Guadalajara sueñan con repatriar a Orbelín Pineda con vistas al Clausura 2025 de la Liga MX. El mediocampista ofensivo milita en el AEK Atenas de Matías Almeyda y además es un elemento habitual en la Selección Mexicana. Su exitosa etapa con el Rebaño Sagrado despierta la ilusión de los aficionados.

Está claro que Chivas necesita fichajes de jerarquía y el Maguito podría darle un salto de calidad en términos de creación e inventiva. Sin embargo, las negociaciones prometen extenderse durante varios días y aún no hay certezas sobre si llegarán o no a buen puerto.

El gran obstáculo de Chivas para fichar a Orbelín Pineda

De acuerdo a lo informado por el periodista César Huerta, es un hecho que Chivas negocia el fichaje de Orbelín Pineda. Amaury Vergara estaría dispuesto a invertir una millonada para repatriar al Maguito y hay esperanzas de que las negociaciones con el AEK lleguen a buen puerto.

No obstate, según esta fuente, el obstáculo está en convencer a Orbelín Pineda de regresar a la Liga MX y puntualmente a Chivas, donde ya ganó todo. Pero además, Huerta indicó que el Maguito se fue del Rebaño con una impresión no muy buena de la familia Vergara, algo que también podría hacer dudar al mediocampista de volver a las filas rojiblancas.

“Segun lo que cuenta el círculo cercano él no está del todo convencido de volver a Chivas, porque ya estuvo, ya triunfo, ya gano lo que tenía que ganar. Porque a Chivas ya le dio lo que le podía dar y porque de Chivas se fue con una mala idea de la familia Vergara. Esto no significa que sea imposible o que no vaya a ser, sí que puede ser. ¿De qué depende? De la capacidad negociadora que tenga el Guadalajara. Entiéndase, pónganle un buen sueldo y lo convencen”, expresó Huerta.