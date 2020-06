“Me quiero salir de aquí”: La desesperante súplica de Javier Hernández para salir del Manchester United

Hasta este año el Manchester United era el equipo más valioso y más rico del mundo. Según la revista Forbes, los ‘Diablos rojos’ fueron superados solo por el Real Madrid, aunque la cuantía del equipo inglés está tasada en la friolera cantidad de 1,472 millones de euros. Jugar en un club de esta magnitud representa el sueño de todo aquel que pisa un campo y se convence de querer ejercer la del fútbol como su profesión de vida. Sin embargo, hay excepciones a toda regla, por muy descabelladas que parezcan, y la de Chicharito Hernández, es una de ellas.

Jonas Doldt, exdirector deportivo del Bayer Leverkusen, contó para la cadena ESPN cómo fraguó el fichaje del delantero mexicano para el equipo de la Bundesliga. Según el directivo, Hernández estaba harto del poco protagonismo que tenía en el fútbol inglés.

Chicharito en el Manchester United (Getty Images)

“Me quiero salir de aquí porque el técnico no me utiliza”, fueron las palabras que pronunció Chicharito tras un partido del United en Bélgica, en donde coincidió con el directivo. “Te soy sincero, no tenía la sensación de que iba a poder llevarlo a (Bayer) Leverkusen, comencé a tener contacto con su agente y nos dimos cuenta que con el equipo de Manchester United él no jugaba”, cuenta Dolt.

Tras tocar la gloria con el campeón de la Premier de la mano de Álex Ferguson, Hernández tuvo un bagaje irregular en una cesión con el Real Madrid, por lo que volvió a la ciudad de Manchester pero ahora de la mano de otro técnico: Louis Van Gaal, que terminaría siendo vital para la salida del delantero.

"Creo que para llegar a ese nivel le falta un poco de suerte, le faltó la suerte de que un club grande de Europa lo necesitara en su mejor momento o tener un técnico que realmente lo valorara”, confirma Doldt.

Confirmado su pase a la Bundesliga con el Leverkusen, el exdelantero de Chivas vio una nueva luz y tuvo un renacer en su carrera. Con el equipo alemán disputó 76 encuentros en los que vio puerta en 39 ocasiones y repartió 9 asistencias. Su paso por el fútbol teutón fue tan exitoso que lo llevó de nuevo a la Premier a las filas del West Ham.

A pesar de que sus caminos se separaron con el tiempo, Jonas Doldt siempre será recordado en el entorno de Chicharito como el que logró el renacimiento emocional en la carrera del delantero mexicano.