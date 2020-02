Jesús Molina destrozó a Fernando Hernández, el árbitro que benefició a Tigres contra Chivas

El Guadalajara de Luis Fernando Tena fue perjudicado por Fernando Hernández durante su descalabro 3-0 en el Volcán frente a Tigres y Jesús Molina no dejó pasar la pésima noche del silbante.

En la zona mixta luego del partido, el contención explotó: “André-Pierre Gignac me da un jalón antes y luego hay un contacto mínimo mío. Al árbitro le ganó la gente, le ganó el ambiente... No necesitan ayudas”.

Con relación al rendimiento de Chivas, el ex-América se lamentó: "Me voy molesto conmigo mismo y con el equipo porque no hicimos lo que queríamos. Intentamos apretar y creo que por momentos fuimos superiores".

MUY MAL����Por primera vez en esta @LigaBBVAMX , #Chivas está fuera de la zona de Liguilla. Así quedó la tabla de posiciones al momento, antes de los partidos del domingo�� https://t.co/zySGtr5OC6 — Chivas Pasión (@ChivasPasioncom) February 9, 2020

El mediocampista continuó con bronca: "Nos enfrentamos a un gran rival pero nos están cargando en contra. Los penales en favor nuestro han sido penales. Los últimos dos que nos marcaron en contra no fueron, el de José Madueña allá en San Luis fue inexistente".

"Ahora este fue apenas un contacto, si vas a cobrar eso entonces es foul de Gignac antes. Tienen que ver la jugada dos segundos antes y es un foul clarísimo", siguió Molina.

Chuy completó en la misma dirección: "Me voy caliente, Tigres nos ganó bien pero ese 2-0 de penal se lo regalan... No me gusta hablar de los árbitros porque son humanos y se equivocan, pero siempre en contra nuestra. Es momento de que el encargado de los árbitros tome cartas en el asunto".

Así lo dijo Chuy: