El mercado de apuestas F1 bet365 es uno de los que más fuerza está tomando como portafolio alternativo a algunos deportes que son más populares y seguidos por los espectadores en México. Desde 2015, fecha en que ingresó al calendario automovilístico el Gran Premio de la Ciudad de México, los apostadores de este país han crecido en la disputa por los pronósticos y aciertos en ganador de carreras, escuderías vencedoras, podio final, campeón de la temporada y piloto que obtendrá la pole position, entre otras. Si aún no conoces cómo apostar F1 bet365, esta es tu oportunidad de conocer una categoría deportiva que podrá darte excelentes réditos.

Para ayudarte en tu predicción, te explicaremos todo lo que debes saber del portafolio de apuestas F1 bet365, el bono de bienvenida, qué modalidades de apuestas se ofrecen, los eventos más importantes de la fórmula 1 en este 2024 y mucho más para que puedas pronosticar en el próximo Gran Premio.

bet365 F1 2024: ¿Qué bonificaciones especiales ofrece este operador?

Si eres un experto de la fórmula 1, o quieres conocer el deporte que consagró a Michael Schumacher como una opción válida y real de apuesta diferente al fútbol, tenis o baloncesto, entonces debes informarte de todo lo que ofrece para ti el portafolio de apuestas F1 bet365. Este sitio web te brinda la posibilidad de apostar en cada uno de los 24 Grandes Premios de la temporada 2024 y en las diferentes selecciones para armar tu boleto simple o combinado.

A diferencia de otros deportes, la fórmula 1 no tiene eventos programados diariamente, motivo por el cual en bet365 no se ofrecen promociones especiales para esta categoría. Sin embargo, desde la app o la plataforma oficial de este operador se pueden realizar apuestas a largo plazo (como el campeón de la temporada) como selección de mercados en carreras individuales. Además, se pueden realizar apuestas en vivo una vez inicie el Gran Premio, pudiendo elegir un boleto que sea probable de darse y disminuya así las posibilidades de pérdida.

Oferta de bonificación en bet365 México

Esta es tu oportunidad de conocer la casa bet365.MX y sus apuestas F1, a través del registro oficial que se hace mediante el diligenciamiento de un breve formulario de inscripción. ¿Lo mejor? Que podrás obtener un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito por un valor máximo de $5,000 MXN, siendo uno de los más generosos del mercado de apuestas en México.

Activar el bet365 bono de bienvenida no es un proceso complejo o que necesite de mucha evaluación. Por el contrario, entre el registro y la solicitud de activación de este saldo, no demoras más de 2 minutos. Sin duda, muy poco tiempo para toda la ventaja que te otorga tener un saldo multiplicado en tu cuenta y con la posibilidad de redimirlo en dinero real en deportes como la Fórmula 1. Si tienes en mente apostar la bonificación en el próximo Gran Premio de F1, no olvides que deberás combinar el boleto y tener un momio con un valor que lo establece el operador.

Captura de pantalla tomada en 17/07/2024

¿Cómo conseguir el bono con bet365?

Como te lo mencionamos, la consecución del bono de bienvenida para apuestas F1 bet365 no es difícil ni requiere de estudios profundos. Lo único que necesitas es ganas de vivir un momento inolvidable, disfrutar de la experiencia de los pronósticos y aprovechar las ganancias que obtengas. Si no sabes cómo obtener esta bonificación inicial, ¡No te preocupes! solo debes seguir estos pasos:

Paso 1: Dirígete a la página o app oficial de bet365 y busca la opción de “regístrate”.

Paso 2: Cuando hayas dado clic ahí, te aparecerá un formulario de registro que deberás diligenciar con tus datos personales de manera correcta y con información real.

Paso 3: Al llenar todas las casillas del formulario deberás darle aceptar en los términos y condiciones para confirmar el registro. Cuando lo hagas, ve a tu cuenta y selecciona “depósitos” para que hagas tu primera recarga (mínima de $200 MXN).

Paso 4: Una vez hayas depositado el dinero en tu cuenta, escoge desde tu perfil qué tipo de bono quieres (deportivo o casino).

Paso 5: En este momento el bono ya quedó activado y deberás empezar a cumplir con los requisitos de apuesta para ser liberado y cobrado. Puedes armar tus boletos de apuestas con la opción de Deportes – Fórmula 1, o combinando diferentes categorías. ¡Mucha suerte!

Términos y condiciones del bono de bienvenida deportes bet365

El documento de términos y condiciones es una información clave que debes leer al realizar tu registro con bet365, pues así evitas inconvenientes o puedes resolver dudas de este operador. Ten en cuenta que este documento es la carta de navegación normativa, por lo que no es posible que después adviertas que no lo conocías o que no sabías que existían esas reglas en la plataforma.

A continuación, te citamos algunas de las condiciones más significativas del bono de bienvenida bet365 en México:

Esta promoción solo es válida para mayores de 18 años y que vivan en cualquier ciudad de México.

El saldo es del doble del primer depósito con un máximo de $5.000 MXN.

Es necesario un depósito mínimo de $100 MXN para optar por el bono de bienvenida y solicitar la oferta en tu cuenta dentro de los 30 días siguientes al registro. Si realizas depósitos de $1.000 MXN o más recibirás adicionalmente 10 fichas doradas para juegos de casino.

No son válidos para esta bonificación los depósitos que se hagan mediante AstroPay Card, Baz y CoDi.

Esta oferta no es elegible para empleados, directivos o consejeros de bet365 ni a sus familiares directos.

El bono de bienvenida solo se otorga una sola vez. Por lo que no es posible que con los mismos datos de una persona se abra otra cuenta para ganar esta bonificación.

Las apuestas que se realicen deberán cumplir con ciertos requisitos (rollover) para liberar el saldo del bono, entre ellos, incluir, mínimo, una selección con momios de 1.50 o más.

¿Cómo apostar en F1 temporada 2024 en bet365 México?

La sección de apuestas F1 bet365 no es la que mejores mercados de apuestas tiene, si lo comparamos en cantidad con otros deportes, pero sí presenta un portafolio interesante en cuanto a los mercados disponibles en las carreras y durante toda la temporada automovilística que hace posible cuotas llamativas y competitivas frente a otros operadores que existen en México.

Para pronosticar, apostar y ganar con el paquete de selecciones de apuestas F1 bet365, debes conocer al detalle cuáles son los mercados más destacados. Veamos:

A. Piloto campeón de la temporada: Esta modalidad de apuesta es a largo plazo, pues se debe esperar a que finalicen los 24 Grandes Premios de la temporada para saber el ganador. Aunque Max Verstappen no suelta el trofeo de campeón desde 2021, y su cuota es baja, es posible apostar por sorpresas como Lando Norris o el mexicano Sergio Pérez.

B. Ganador de la carrera: Mediante esta apuesta se elige al piloto vencedor de un Gran Premio. La clave está en entender las estadísticas e historial reciente, así como las características del circuito. Aquí, una apuesta por pilotos como Charles Leclerc o Gerge Rusell se vuelve interesante en materia de cuotas.

C. Escudería o constructora campeona: Existe la posibilidad de apostar F1 bet365 a la empresa o marca con el coche campeón de la temporada. ¿Ferrari? ¿Red Bull? ¿McLaren? ¡Las apuestas están abiertas!

D. Pole position: Este boleto de apuesta contiene el pronóstico de qué piloto obtendrá el mejor tiempo al final de las 3 rondas de clasificación. Es una apuesta atractiva, pues no siempre el que finaliza en el 1° lugar es el favorito o el que gana la carrera al día siguiente.

E. Cabeza a cabeza: Esta es una de las apuestas con más dificultad del portafolio bet365. Aquí, deberás escoger entre 2 pilotos cuál lo hará mejor en la carrera. ¿Crees que Sergio Pérez lo hará mejor que Carlos Sainz? ¡Pronostica y apuesta!

F. Vuelta rápida: Una apuesta para los usuarios más osados. Puedes elegir qué piloto hará la mejor vuelta de la carrera. Debes estar muy atento sobre qué piloto viene destacando, pero, generalmente, este tipo de apuesta la ganan los competidores con los mejores coches y marcas.

G. Pilotos que abandonan la carrera: Es el pronóstico más retador de todos, pues de más de 20 competidores se debe seleccionar al piloto que se considera no podría terminar la carrera por cualquier tipo de inconveniente. ¿Será el piloto de Ferrari o de Mercedes? ¡Estudia muy bien el circuito a correr!

Captura de pantalla tomada en 17/07/2024. Cuotas sujetas a cambios.

Eventos más importantes de la Fórmula 1

Es fundamental que, si quieres ingresar al mercado de apuestas F1 bet365, sepas cuál es el calendario restante para esta temporada porque es la oportunidad de aprovechar una buena cuota y elegir un piloto para apostar y ganar con cada Gran Premio. Aquí te mencionamos las carreras y las fechas que faltan:

No. Gran Premio Fecha 1 Gran Premio de Bélgica 28 de julio 2 Gran Premio de los Países Bajos 25 de agosto 3 Gran Premio de Italia 1 de septiembre 4 Gran Premio de Azerbaiyán 15 de septiembre 5 Gran Premio de Singapur 22 de septiembre 6 Gran Premio de los Estados Unidos 20 de octubre 7 Gran Premio de la Ciudad de México 27 de octubre 8 Gran Premio de São Paulo 3 de noviembre 9 Gran Premio de las Vegas 23 de noviembre 10 Gran Premio de Catar 1 de diciembre 11 Gran Premio de Abu Dabi 8 de diciembre

Actualmente, Max Verstappen (equipo de Red Bull) lidera la clasificación con 7 victorias, seguido del británico Lando Norris (escudería McLaren) con 1. Cierra el podio parcial, el piloto Carlos Sainz de la marca Ferrari también con 1 triunfo en carrera.

¿Qué tipos de apuestas deportivas están disponibles en bet365?

Si de posibilidades de apuestas en deportes estamos hablando, bet365 se encuentra en la parte alta de la clasificación frente a otros sitios web. Este operador tiene cubrimiento en diferentes eventos deportivos, brindando la oportunidad de apostar en más de 30 categorías deportivas, siendo el principal el fútbol. No obstante, también ofrece dentro de su portafolio las apuestas en otro tipo de deportes, como el boxeo, béisbol, ciclismo o fútbol americano. Además, las apuestas F1 bet365 están llamando la atención de los mexicanos gracias al piloto Sergio Pérez.

¿Te gustaría apostar en otros eventos deportivos? Esta plataforma te permite apostar en deportes no tan conocidos como fútbol sala, rugby, speedway, waterpolo y dardos, entre otros. Recuerda que puedes realizar apuestas combinadas no solo a un deporte, sino mezclando varias competencias (ejemplo artes marciales + tenis).

¿Cuáles son las diferentes probabilidades?

En bet365 es posible varias probabilidades de apuestas ya sea en un único o evento o considerando los boletos combinados. Para un juego o competencia deportiva, existen cientos de posibilidades. Por ejemplo, en fútbol es posible apostar por marcador exacto, ganador, cantidad de goles, total tiros de esquina, etc. Para las apuestas F1 bet365 las probabilidades se centran en el campeón de la temporada, en las apuestas por escuderías o las predicciones por cada Gran Premio. Ingresa ya mismo a bet365 y comprueba tú mismo las diferentes probabilidades que se encuentran.

¿Qué debes tener en cuenta en las apuestas bet365?

Para apostar en cualquier categoría deportiva, especialmente apuestas F1 bet365, es necesario que te informes sobre las posibilidades y probabilidades de apuestas, los favoritos y los mercados más opcionados, entre otros. No te guíes de las emociones o de la alegría del momento, pues podrías perder mucho dinero. Realiza apuestas en vivo con selecciones que sean factibles y, a medida que vayas ganando, puedes volver apostar las ganancias.

Es muy importante que conozcas los circuitos de carrera de F1, las ventajas que podrían tener algunas escuderías frente a otras allí, el historial y los pilotos que vienen en ascenso. Recuerda apostar en bajos montos, pero por pilotos que pueden ser sorpresa y generarte buenos réditos, como es el caso del mexicano Sergio Pérez.

bet365 F1 transmisión en vivo

Por cuestiones de exclusividad en la venta de derechos de transmisión de la Fórmula 1 podría existir restricción para que bet365 retransmita las carreras por su servicio de streaming. Sin embargo, se recomienda consultar con la plataforma y verificar en la fecha de cada Gran Premio si se está ofertando esta posibilidad. Lo que sí es seguro es la posibilidad de realizar apuestas en vivo para la F1, donde podrás pronosticar si el piloto que lidera terminará ganando o si otro competidor lo sobrepasará, entre otras cosas.

Preguntas frecuentes