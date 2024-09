Una de las frases más recurrentes que mencionan los futbolistas retirados es que sus carreras como profesionales no fueron tan largas como hubieran deseado, por lo que los años obligan a los jugadores a tomar la decisión de adoptar nuevos retos y alejarse de las canchas, tal y como está por suceder con este canterano de Chivas.

La gestión de Fernando Hierro fue motivo de múltiples cuestionamientos por las decisiones que tomó en diversos rubros, sobre todo en los armados del plantel, en donde a su llegada al Guadalajara tomó la decisión, en conjunto con Veljko Paunovic, de no fichar a un histórico elemento surgido de las fuerzas básicas rojiblancas.

Marco Fabián tocó la puerta para volver al chiverío para ponerle punto final a su carrera, pero los europeos no dieron el visto bueno, por lo que continuó con su aventura en otros clubes, por lo que ahora funge como propietario y presidente del club Rangers de Andorra, dejando entrever que el retiro está próximo, aunque todavía no lo hace de manera oficial.

“Casi, casi, aunque no lo he hecho oficial y ni lo vayan a tomar así, no sé si anuncie mi retiro como profesional, pero mi último equipo como jugador fue en Andorra y la Liga me causó mucha expectación, está creciendo mucho y es una Liga propia que está dentro de Europa.

“No lo sé, ni lo he pensado (un partido de despedida en el Estadio Akron), ni falta decirlo que mi corazón siempre va a ser Chiva y mantengo una buena relación con ellos. Pero hoy mi sueño más grande, en lo que estoy en el día a día trabajando es el tema directivo, estoy aprendiendo y por qué no en un futuro seguir con esta profesión en otro o en este equipo. (…) A pesar de que tengo el título de entrenador, no me veo como entrenador.

“Ahora estoy en la parte directiva y me está gustando mucho. En su momento, anunciaré formalmente mi retiro como profesional del futbol. Estoy cuidando mi físico, tengo 35 años, no sé lo que vaya a suceder, pero hoy mi enfoque al cien por ciento es Rangers, un sueño hecho realidad”, explicó en un evento en Guadalajara para presentar el uniforme de su equipo, que cuenta con varios mexicanos.

¿Cuáles fueron los logros de Marco Fabián?

Durante su paso por Chivas vivió momentos importantes como anotarle a River Plate en el Monumental en Copa Sudamericana, jugar la Final de Copa Libertadores en 2010, anotarle al Barcelona, salvar del descenso al Guadalajara; sin embargo, fuera del redil también tuvo una destacada carrera con Cruz Azul, FC Juárez, Mazatlán, Eintracht Frankfurt, Al-Saad, Philadelphia Union, además de participaciones con la Selección Mexicana en Copa Oro, Copa Confederaciones, Mundiales.