La salida de Fernando Hierro de la Dirección Deportiva de Chivas fue un golpe que dentro de la institución no han podido superar por completo; sin embargo, la esposa del español, Fani Stipkovic, reveló cómo se tomó la decisión de marcharse al Al-Nassr, situación que afectó al europeo.

La pareja del exdirectivo del Guadalajara es una emprendedora y periodista croata que contó algunos detalles de lo que vivió en su aventura por México, por lo que aseguró que fue muy difícil para el exelemento del Real Madrid el abandonar al Rebaño, ya que inclusive aseguró que Hierro estaba “casado” con el chiverío y ella era como “la amante”.

“Eso pasó de último momento. Me comunicó y cuando me explicó todo, sus razones y las cosas, me dio mucha pena porque quiero mucho a México y a Chivas, lo tengo que apoyar porque es un hombre de valores. No es alguien que va a tomar una decisión por cualquier motivo, sino que existe una buena razón para tomarla.

“El más dolido era él. Dijo que fue la decisión más dura que le tocó hacer, pero la afición muchas veces no ve todo en general. Todo se tiene que enfocar en lo bueno que ha hecho, porque yo siempre bromeaba de que él estuvo casado con Chivas y yo era la amante. No tuvimos luna de miel ni viajes con bebé, estaba muy entregado a su trabajo, enamorado y agradecido”, declaró en el podcast de La Capitana de Sandra de la Vega.

Comparó a los medios deportivos con productores de telenovelas

“Fernando viene de mayor presión. Viene jugando 14 años para el Real Madrid, jugando Finales frente a 100 mil personas y Mundiales, encargado de la Selección Española. Es un hombre que lleva muy bien la presión, no lo veo estresado.

“En un año y medio, nunca encendimos la televisión, nunca hemos visto un programa de televisión en México (…) La gente siempre van a hablar, por eso es mejor no dejar que te influya (…) No tiene ningún sentido, sé lo que es la televisión y nos han dicho cómo son los programas de aquí. Ellos quieren audiencia, ¿cómo la van a tener? Es un país cuna de telenovela, pues hacen telenovelas de programas deportivos”, concluyó la también periodista croata.