¿Qué incluye el bono de bienvenida bet365?

Si aún no conoces la casa bet365.MX o ya has escuchado de su importancia y reconocimiento en el mercado de apuestas y deseas pertenecer a su familia de apostadores, es el momento de registrarse y poder obtener el bet365 bono de bienvenida que tendrás la opción de redimir para juegos de casino o para las más de 25 categorías deportivas que se ofrecen en la plataforma. A continuación, te mostramos un cuadro con los dos tipos de bonificación en deportes que se pueden conseguir y lo que incluye cada uno:

Actividad del bono Bono Detalle del bono Bono bienvenida deportes Bono del 100% del primer depósito por un monto de hasta $5.000 MXN y 10 fichas doradas. Para optar por este bono, la recarga inicial deberá ser de mínimo $100. Podrá ser usado el saldo otorgado para cualquier deporte. Aumento de apuesta Ganancia que dependerá del valor apostado en el boleto. Esta opción, disponible solo para usuarios nuevos y elegibles, permite que se aumente la cuota de apuesta para unos determinados eventos. El boleto de apuestas deberá incluir 3 o más selecciones y con cuotas combinadas de 2.00 o más.

Bono de bienvenida en apuestas deportivas bet365

Siendo una de las mejores de las casas de juegos de azar en México, bet365 ofrece un amplio abanico de posibilidades de apuestas. Los eventos deportivos mundiales tienen cobertura con cuotas llamativas para los usuarios. Actualmente, este operador ofrece apuestas deportivas en más de 25 categorías, siendo el fútbol el que más reúne apuestas diarias. Con el bet365 bono de bienvenida podrás apostar por la Liga MX, la Premier League, la Serie A de Italia, o por copas, como la Libertadores o, incluso por eventos como las eliminatorias al mundial 2026.

Otro de los deportes con los que cuenta bet365 para sus apuestas son el tenis, el béisbol y el baloncesto. La NBA es una de las ligas alternativas al fútbol que más llama la atención de los apostadores en México, sin dejar de mencionar que el béisbol viene abriéndose camino y permite apuestas a partidos, anticipadas y especiales. ¿Quieres apostar por deportes no tan populares? Bet365 también ofrece la oportunidad de apostar y usar su bono en actividades deportivas como artes marciales, carrera de galgos, badminton o esports, entre muchos otros más.

Dentro del listado de deportes, bet365 bono de bienvenida permite apostar combinado con la opción momios superiores a 1.50, los cuales están disponibles en todas las categorías. Solo debes buscar el momio que más te llame la atención, con tres o cuatro variables durante el evento, apostar y ¡listo!

¿Cómo activar el bono de bienvenida bet365?

Activar el bet365 bono de bienvenida es fácil. Entre el registro y la solicitud de activación de este saldo, no demoras más de 3 o 4 minutos.

Recuerda que con el dinero que se reciba del bono de bienvenida se podrá apostar en cualquiera de las más de 25 categorías deportivas o en los múltiples juegos de casino. Además, a diferencia de otras casas de apuestas, el bono inicial no se activa inmediatamente, sino cuando el usuario lo desee. A continuación, te explicamos cómo activar el bet365 bono de bienvenida:

Acceda a la plataforma o app de bet365.MX Regístrate en la opción dispuesta en la página. Ingresa el código bonus bet365 si lo tienes. Digita todos tus datos personales, acepta los términos y condiciones y finaliza todo el formulario de inscripción. Ingresa a tu nueva cuenta y deposita dinero a través de los medios de pago disponibles. Dentro de las opciones que tiene tu cuenta, busca la sección de bonos y solicita la activación del bono de bienvenida. Recuerda que deberás escoger el bet365 bono de bienvenida para deportes. Una vez se active podrás elegir boletos de apuestas en cualquiera de los eventos deportivos a nivel mundial. ¡Mucha suerte en el cumplimiento de tus requisitos! ¡A ganar!

Términos y condiciones para activar el bono de bienvenida bet365

Los términos y condiciones son las normas que tiene bet365 para regular las apuestas, los depósitos, los retiros, las promociones y su bono de bienvenida, entre otras cosas. Para conocer al detalle todos los requisitos y las reglas propias de cada temática, es importante que leas este documento al realizar el proceso de registro en la plataforma. Recuerda que al aceptarlos no podrás advertir que no los conocías o que no quieres que te apliquen, pues son de obligatorio cumplimiento.

Estos son algunos de los términos y condiciones más importantes para el bet365 bono de bienvenida:

Esta promoción solo es válida para mayores de edad y que residan en México.

Para optar por la bonificación se deberá hacer una recarga mínima de $100 MXN y solicitar la oferta en tu cuenta dentro de los 30 días siguientes al registro.

El bono de bienvenida solo se otorga una sola vez. Por lo que no es posible que con los mismos datos de una persona se abra otra cuenta para ganar esta bonificación.

El saldo es del 100% del primer depósito con un máximo de $5.000 MXN. Si recargas $800 MXN, obtendrás otros $800 MXN, pero si depositas $7.000 MXN, solo podrás recibir $5.000 MXN.

Para recibir las 10 fichas doradas para juegos de casino, el depósito inicial deberá ser de, al menos, $1.000 MXN.

No son válidos para este bono los depósitos que se hagan mediante AstroPay Card, Baz y CoDi.

Las apuestas que se realicen deberán cumplir con ciertos requisitos (rollover) para liberar el bono, entre ellos, incluir, al menos, una selección con momios de 1.50 (1/2) o más.

¿bet365 ofrece un bono de bienvenida sin depósito?

Es importante aclarar que el bono sin depósito sirve para que los usuarios que no dispongan de dinero en el momento del registro puedan obtener un saldo en freebets para realizar apuestas deportivas como lo harían si hubiera recargado con dinero real su cuenta. En caso de ganar, la suma estará guardada en la cuenta personal y podrá ser reclamada después cuando se cuente con el depósito mínimo.

Actualmente, la casa bet365 en México no dispone de un bono de bienvenida sin depósito, pero eso no significa que siempre sea así, pues este es un operador dinámico y que presenta constantemente nuevas ofertas y promociones para sus clientes. Por ello, si estás interesado en este tipo de bonificación, te recomendamos estar pendiente de la plataforma o de consultar tus dudas mediante los canales de atención al cliente dispuestos.

Preguntas frecuentes