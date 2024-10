Los mercados más/menos no solo se limitan al fútbol, también se aplican a otros deportes como básquetbol o tenis. Entender qué es over y under en apuestas amplía tus opciones para tomar decisiones estratégicas y potenciar tus ganancias.

El mercado over/under es una opción es muy popular en los pronósticos deportivos, pero, ¿qué es over y under en apuestas realmente? En términos sencillos, es una apuesta que te permite predecir si algo ocurrirá más (over) o menos (under) veces de lo que la casa de apuestas estima.

¿Cómo funcionan las apuestas Over/Under?

El término “Over/Under” se refiere a una cifra concreta establecida por la casa de apuestas, y tu tarea es predecir si la acción del juego (goles, puntos, sets, etc.) será mayor (over) o menor (under) que ese número. A este mercado también se le conoce como Más/Menos y suele estar disponible en las mejores casas de apuestas.

Para que comprendas mejor qué es over y under en apuestas, aquí tienes algunos ejemplos de diferentes eventos deportivos:

En fútbol, si la línea Over/Under para goles es 2.5, ganarías si apuestas al ‘Over’ y el total de goles es 3 o más.

En baloncesto, donde suelen anotarse más puntos, podrías ver una línea de 210.5. Si apuestas al ‘Under’ y el puntaje combinado es 210 o menos, ganarías.

En tenis, la apuesta puede referirse al número total de sets jugados. Si apuestas al ‘Under’ en una línea de 3.5 sets, necesitarías que el partido termine en tres sets o menos para ganar.

Los deportes donde comúnmente se aplica el Over/Under incluyen fútbol, baloncesto, tenis, béisbol y hockey. Cada uno tiene sus particularidades, lo que hace que la línea Over/Under varíe según las características del deporte.

¿Cómo realizar una apuesta más/menos?

Ahora que ya sabes qué es over y under en apuestas, te dejamos un tutorial paso a paso para colocar un pronóstico más/menos.

Selecciona una Casa de Apuestas: elige una plataforma de apuestas confiable y crea una cuenta si aún no tienes una. Accede a tu cuenta en la casa de apuestas seleccionada. Busca la sección de apuestas deportivas dentro de la plataforma. Selecciona el deporte (fútbol, baloncesto, etc.) y el evento específico en el que deseas apostar. Dentro del evento, busca el mercado Over/Under o Más/menos. Revisa el desempeño reciente de los equipos o jugadores, el historial de enfrentamientos y el promedio de anotaciones por partido. Basándote en tu análisis, decide si apostarás a Over (más de la cantidad establecida) o Under (menos de la cantidad establecida). Ingresa la cantidad de dinero que deseas apostar. Revisa todos los detalles y confirma tu apuesta. Observa el desarrollo del evento para ver si tu predicción fue correcta.

Consejos para hacer over under en apuestas deportivas

Estos son algunos consejos que debes considerar al apostar en el mercado over/under:

Lesiones o condiciones climáticas pueden afectar los resultados.

Decide cuánto arriesgar antes de apostar y no te dejes llevar por las emociones.

Aprende de Cada Resultado. Cada apuesta te dará experiencia para mejorar tus estrategias.

Analiza el estado de los equipos, rivalidades y tendencias ofensivas o defensivas.

Identifica las value bets o apuestas de valor. Estas son oportunidades donde las probabilidades reales son mejores que lo que indica la casa de apuestas.

¿Qué ventajas tiene apostar en mercados over/under?

El Over/Under es una modalidad que te permite ganar sin importar el equipo ganador, ya que el enfoque está en si se supera o no la cifra establecida por la casa de apuestas. Además, te permite basarte más en estadísticas que en emociones, haciéndolo una opción más objetiva para apostar.

Con el conocimiento adecuado y un enfoque estratégico, las apuestas Over/Under pueden ser una herramienta poderosa para diversificar tus pronósticos deportivos.