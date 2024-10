Chivas se prepara para tener acción en la Liga MX cuando reciba a Pumas por la jornada 15 del Apertura 2024. Por otro lado, a más de dos meses para que se abra nuevamente el mercado de pases, destapan la decisión que tomó la directiva con el futuro de Víctor Guzmán por el nivel que viene mostrando en el Rebaño Sagrado.

El Guadalajara dejó pasar una gran oportunidad de estar dentro de los seis mejores luego de caer contra Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. El error de Mateo Chávez para que se dé el gol de Emiliano Gómez es anecdótico ya que luego el equipo de Arturo Ortega no generó peligro sobre una portería que una semana atrás había recibido cinco goles.

La afición mostró su fastidio en las redes sociales luego de la derrota contra Puebla y mostró un especial encono contra Víctor Guzmán. En diferentes momentos los fanáticos expresaron que Chivas juega con un hombre menos cuando en el campo de juego se encuentra el Pocho.

Chivas evaluará la continuidad de Víctor Guzmán. (Foto: IMAGO7)

Ante el nivel que viene mostrando la gran pregunta que surge es si la directiva le dará o no una nueva oportunidad como en otros momentos. César Huerta dio a conocer que, a diferencia de otros períodos, el mediocampista será evaluado para definir si sigue o no con el Rebaño Sagrado en el Clausura 2025.

“Siempre me dijeron ‘hay mucha fe en el Pocho porque es un futbolista que nos costó mucho traer. Pocho siempre se expresó muy bien del Guadalajara y se quedó con esa espinita clavada’. Hoy preguntaba otra vez con la misma persona que suelo preguntar sobre este tema y la respuesta me dejó un poco helado. ‘Víctor Guzmán, igual que todos y cada uno de los elementos del Guadalajara, al final del torneo será evaluado y quien tenga que decidir decidirá quienes se quedan y quienes se van”, comentó el periodista de Diario AS.

Los números del Pocho Guzmán en el Apertura 2024

Como se sabe, Víctor Guzmán fue clave en el subcampeonato que logró Chivas en el Clausura 2023, pero desde aquella definición no volvió a tener el mismo nivel. A su vez, a lo largo del Apertura 2024 lleva acumulados 478 minutos de juego en doce partidos y tan solo un gol.